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木瓜牛奶變生乳捲香氣十足　熊本冰淇淋用「鮮榨生乳」好濃郁

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記者蔡惠如／綜合報導

隨著夏日腳步臨近，讓人最興奮的就是新甜品啦！亞尼克與統一木瓜牛乳合作推聯名生乳捲，把國民飲品木瓜牛乳調成義式奶酪內餡，乳香融合木瓜香，帶來創新口感；百吉則引進熊本特色冰品，強調選用72小時內鮮榨生乳，搭配當地特色水果，讓你一嚐九州的清新滋味。

▲夏季特色甜品。（圖／各業者提供）

亞尼克生乳捲近期迎來周年慶，以冰菓室美好滋味為主題，與國民飲品「統一木瓜牛乳」聯名推新品「木瓜牛乳生乳捲」，將統一木瓜牛乳製成義式奶酪內餡，外層包裹輕盈的北海道奶霜，濃郁奶香中有木瓜香氣好夏天，冰菓室其他系列還包括「木瓜鮮奶酪布丁」、使用天然哈密瓜的「Hello蜜瓜凍」，以及結合大久保白桃果餡的「白桃優格奶酪」可供選擇。

▲夏季特色甜品。（圖／各業者提供）

業者表示，5／13至6／30生乳捲周年慶期間，消費滿1,899元即贈法式質感點心匙2入禮盒，滿3,000元可獲售價420元的木瓜牛乳生乳捲乙條。5／13起購買統一木瓜牛乳憑瓶身折價貼紙，至亞尼克門市購買木瓜牛乳生乳捲可享50元折扣。

▲夏季特色甜品。（圖／各業者提供）

百吉樂活則從日本引進多款特色冰品，「弘乳舍熊本熊冰淇淋」選用熊本72小時內鮮榨生乳，搭配當地特色水果，推出凸頂柑的「柑橘沙瓦」和熊本藍莓製作的「藍莓沙瓦」2款風味。還有強調低卡健康概念的「中央製乳優格冰淇淋」，使用100%日本在地鮮乳製成，推出原味與蜜柑兩種選擇，熱量不到150大卡。

▲夏季特色甜品。（圖／各業者提供）

「弘乳舍熊本熊冰淇淋」單杯售價69元，5／13前購買享第二件6折優惠；「中央製乳優格冰淇淋」單杯售價59元。

關鍵字：

新甜品, 特色冰品, 生乳捲, 夏日美食, 限時優惠

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