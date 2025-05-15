女生獨旅的5大好處！擁有所有行程的決定權、享受當下無須掛心他人

圖文／own 一個人生活

許多人擔心女生獨旅會有危險，事實上做好萬全準備的話，女生獨旅有許多好處！

去年隻身一人到歐洲當交換學生，感受世界的寬廣與自己的渺小，穿梭在大大小小的城市中，遇見許多驚奇與美好的人事物，忽然發現許多獨旅好處在旅遊時被凸顯了出來，因此決定整理記錄下來。

女生獨旅好處01：擁有所有行程的決定權

獨旅時，你能掌控自己的所有行程安排，無論是睡到中午再吃早午餐、逛美術館、走訪山林步道或純粹在河畔看夕陽整個下午，不會有人干涉你的行程安排、過於操心你的安全，或是介意你去了哪些他不想去的景點，你將擁有自己所有行程的決定權，也為自己的選擇負責。

女生獨旅好處02：享受每個當下，無須掛心他人

獨旅時，你最需要在意的人只有自己，可以專注地將心思放在當下，而不用掛心他人。

看見美不勝收的風景、令人驚嘆的建築，往往深深沉浸在美景中久久不能回神，品嘗陌生國度帶給你的每一絲震撼與感動。如果手機收到來自四面八方的訊息，你可以按照自己的步調回覆，不需要擔心晚回覆的訊息會辜負了誰或讓誰等待。

▲單身時旅行可以專注享受當下。

女生獨旅好處03：想認識誰就認識誰，機會開放給所有人

獨旅時，你可以自由自在地認識想認識的人，與他們淺聊甚至共遊一小段行程，擁有更深度的交流。

旅途中總會認識各式各樣的人，陽光開朗的街頭藝人、街角露天餐廳用餐的客人、賣明信片的小販或同在旅遊景點的其他觀光客。

若偶有被搭訕、稱讚、詢問是否單身的時候，也不必顧忌旅伴會吃醋或介意行程耽誤，你可以大方地享受虛榮心並表現出你的開心。

女生獨旅好處04：更自在地約異性朋友見面

當你獨旅時，與異性朋友相處的界線你能自由決定，無論單獨出遊、酒吧深聊、海灘踏浪，只要雙方自在，不需要顧及更多人的想法，或是因為有所顧忌而避嫌。

「男女有沒有純友誼？」是千古難題，這也是為什麼當有一對男女單獨出遊或吃飯時，許多人會在周圍臆測並閒言閒語。若你有其他旅伴，也會擔心他人眼光而盡力與異性朋友保持禮貌距離。

女生獨旅好處05：能優先照顧自己的情緒

獨旅時，不需要去思考該優先照顧「旅伴」還是「我」的問題，能把自己的感受放到第一優先順位。

當旅途中碰到意外插曲（如飛機誤點、火車罷工、景點沒開），就好好生氣、難過，心情煩躁就慰勞自己一支冰淇淋，累了就停下觀察來往的路人與路邊的野花，不必安撫他人，而是優先照顧自己的情緒就好。

不只在旅行，這些都是日常中女生單身的好處

仔細檢視，以上五點女生獨旅的好處：擁有自己所有行程的決定權、享受當下無須掛心他人、想認識誰就認識誰、更自在地和異性朋友相處、優先照顧自己的情緒，其實就是日常中女生單身的好處。若能在平時就意識到單身並非只有寂寞、枯燥的一面，更多了自由、自主的面向，就能進一步去享受單身。

▲單身的好處在日常與旅行中都能體會，好好幫自己買一束花。

單身的好處與壞處是一體兩面：學會獨處，才能去愛

自由與孤獨、陪伴與配合本來就是兩個對立面，無論單身、非單身，能夠獨處才能懂得如何去愛。如同佛洛姆《愛的藝術》提及：「如果我只因為無法自己站立而依戀別人，那對方就會成為我的救生員，但我們的關係不會是愛的關係。」

祝福每個單身／非單身的你都懂得愛自己、享受獨處，在漫長的人生旅途中與自己相知相惜。

閱讀更多人對「單身的好處」的看法

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