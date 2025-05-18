全台六家特色書店推薦　適合獨旅者放鬆、休息的秘密基地

圖文／own 一個人生活

還記得上次分享了一個人旅行的小秘訣，我也開始思考有沒有哪些地方是適合獨旅者待上一整天的好去處，於是這次想和你分享六家台灣的特色書店，如果你想在旅行的過程中有個短暫休息的落腳處，不妨去看看書吧！它會帶你沉澱心思、找尋屬於自己的平靜。

特色書店推薦一：基隆 太平青鳥書店

相信喜歡走訪書店的人對於青鳥書店並不陌生，基隆的太平青鳥是青鳥連鎖書店的其中一家，其理念就如同其店名——是為了自由、為幸福而建。而不同於大型連鎖書局，基隆的太平青鳥在選書和銷售上商業氣味較為濃厚。

▲基隆太平青鳥書店是從太平國小改建而來。（圖／Facebook@太平青鳥，下同）

基隆太平青鳥是從太平國小改建而來，空間開闊且足足有三層樓，老闆更是特意在頂層保留了國小課桌椅擺設，讓前往參觀的人也能在此回歸童心，就像仍未諳世事一般，用最純真舒適的心閱讀每一本有緣分的書籍。

而最讓人流連忘返的，就是從書店遠望出去的景致，由於地址位在港口旁的半山腰、與大大的KEELUNG標示並肩，因此從書店眺望，便能將整個基隆港盡收眼底，看著大船緩緩駛入，心底某處的感性好似也跟著被觸發。

地址：基隆市中山區中山一路189巷135號

營業時間：週三至週日10：00－18：00

特色書店推薦二：台北 詩生活－詩人雜貨店

詩生活由香港詩人陸穎魚在2017年創立，是一間以現代詩集為主題的獨立書店，店內大約八成的書籍都是詩集，同時販售一些文創商品，如明信片、小卡、貼紙等，並印製與詩相關的文字於其上。陸穎魚因喜歡詩而成為詩人；因想與人分享詩的美好而開了書店，詩生活的成立聽起來浪漫，卻有許多現實無奈藏在其中。

「詩生活只會營運十年。」獨立書店經營的不易在於——面對連鎖書店、網路書店的促銷殺價，買書顧客漸漸流失，租金、水電各式各樣的成本，讓陸穎魚必須用接案、寫文章的方式維持書店的營運。

即使面對經濟壓力的辛苦，她仍承諾各路書友、顧客，無論盈虧，她會努力讓詩生活存活十年。以詩會友、以書店傳達對詩的喜愛，詩生活已漸漸成為新詩愛好者的秘密基地。

「我在地球上／最大的冒險是／喜歡你／但你卻還沒有／喜歡我」——陸穎魚〈戀愛冒險〉

你有多久沒讀詩了呢？排山倒海的社群訊息、優惠資訊、郵件廣告佔滿了我們的生活，我們與他人透過手機緊緊相連著，卻少了自己的空間。在平凡的午後，或許能選擇讓自己慢下來，走入詩生活-詩人雜貨店，去傾聽一排排書架中，詩人們的善感與細膩。

一個人來拜訪詩生活吧！在忙碌的生活中尋找與未知相遇的悸動，一間書店、一本詩集、一句詩，超越現實與金錢的考量，只有一份真誠的喜歡，或許你也能在這裡找到那份你內心真正的渴望。

地址：台北市大同區承德路二段75巷37號

營業時間：週二至週五14：00－19：00、週六日14：00－20：00

（文字、攝影／own 一個人生活總編輯品文）

特色書店推薦三：台北 女書店

女書店成立於1994年，年屆三十的女書店是華文地區第一家以女性主義和性別研究為專業的書店，由一群關心性別平等議題的男人女人們所成立，由淺入深帶讀者看見女性書寫、女性的聲音。

▲女書店是華文地區第一家以女性主義和性別研究為專業的書店。（圖／取自女書店官網，下同）

除了販書之外，女書店也累計出版六十多本書籍，在關心性別議題的路上不遺餘力，而隨著同志議題及文學發展，女書店也有了與其相關的書籍選品，更不定期舉辦講座、工作坊等，讓性別研究者能有一個聚集、討論的空間。

性別存在於日常生活中，不僅僅是在權力展現的大型場域，小至語彙使用都能摻雜性別意識。

不論是女性主義、男女研究、多元性向或身分認同的討論，這些言論在未來的生活中將會越來越顯著與重要，女書店的存在像是來到一個比包容更包容的空間，除了看書、更能參與非常多的討論與思想交流，觸碰心靈不曾被感動的那一塊。

地址：台北市大安區新生南路三段56巷7號2樓

營業時間：週二至週六11：00－21：00

特色書店推薦四：台中 中央書局

中央書局建造於1927年、曾是台灣規模最大的漢語書局，在歇業20年後於2019年迎來了翻新，中央書局的外觀是日本大正時期的和洋混合建築風格，在台中中區的老建築之間聳立，復古風格又帶點華麗，三層樓的空間中每一層都有不同的陳設運用。

▲台中中央書局曾是台灣規模最大的漢語書局。（圖／取自中央書局，下同）

中央書局一樓的選書以台灣、台中歷史相關書籍為主，兩旁陳設了精美工藝產品，二樓則以食品、飲食文化書籍為主。

而中央書局除了販書之外，更有文學廚房之稱，因二樓開設用餐區並販售由文學家們設計的菜肴，每一季的菜單皆不同，蔣勳、劉克襄等作家都曾是菜單的設計者。

而這裡也時常舉辦講座、田野走讀活動，扮演當代人文思潮的推手，將過去和現在台灣文化的「人」與「土地」給網絡起來。

從繁華到衰敗，再從重塑中尋回歷史價值，中央書局傳承了過往中央俱樂部的創立精神，更重塑了曾經具有的文化高度，讓進入參觀的讀者都能夠慢下腳步，沉浸在文字與歷史的溫柔撫觸。

地址：台中市中區台灣大道一段235號

營業時間：週三至週一11：00－19：00

特色書店推薦五：彰化 愛治文具房

愛治文具房販售各式各樣的商品，除了書寫用品、紙品貼紙等，更有許多生活類選物，也有台灣獨立品牌進駐在愛治的網頁平台，很推薦大家去彰化玩的時候能去實體店面逛逛，可以挖到非常多有趣可愛的寶藏，豐富你的風格生活！

▲愛治文具房販售各式各樣的商品。（圖／取自愛治文具房官網，下同）

「愛治」是店主的奶奶的名字，小時候由奶奶帶大的店主因奶奶受日本教育的背景，而喜愛大正昭和的美學氛圍，因此打造了復古風格的愛治文具房。

ps. 聽說愛治奶奶已經95歲了，希望愛治文具房可以像奶奶一樣一直陪伴著大家。

說起彰化，人們總想起傳統老街、廟宇和各式小吃，但其實書店和咖啡館也正慢慢地紮根於這座樸實的城鎮。

走出彰化火車站 ，再拐個彎走進巷弄內即能發現「愛治文具房」的身影，木門搭配著大片玻璃窗，幾盆鮮綠的植栽，文具房的女孩側臉插畫印記，在站前人群進進出出的熱鬧中，愛治文具房成了旅客餘光瞥見的幽靜之處，也是許多返鄉之人回家前的駐足之處。

時空是如此豐富而又靜謐，垂著眼望著手帳的少女、抬頭望著整排明信片的旅客，和偶爾定立門外的攝影師，鋼筆、墨水、明信片、手札、信，在此時，這裡是屬於他們一個人的角落。

地址：彰化縣彰化市長安街76巷7-2號

營業時間：週三至週五12：30－19：00、週六日12：00－20：00

（部分文字：own 一個人生活 前行銷策畫玨青）

特色書店推薦六：台南 目圍書店（暫停營業）

目圍書店最初創立，源自於店長對於攝影的熱愛，也因攝影的學習、交流資源獨據北部，在台南等地似乎少有這樣的地方讓人們去認識相關知識，於是店長毅然決然將店址設立於台南。

▲目圍書店。（圖／取自目圍書店官網，下同）

目圍書店坐落於巷弄間，販售著與攝影相關的作品與書籍並推廣攝影教育，以內閱制的主要營運方式連結讀者與書籍，不僅僅是作為販售交易的場域，更希望讓每一個僅僅是沿途經過的人都能夠愛上攝影。

當陽光瀰漫大地，世界將自己的美麗呈現給眾生，而在攝影的魔幻世界裡，我們凝望著這一刻的風景，用鏡頭捕捉光影的流轉，以一張張靜靜的影像凝結時間的瞬間。山水間的靜謐、樹葉的柔和光影、人間的足跡和每個微笑的瞬間，影像彷彿一道道溫暖的陽光，撫慰著內心的荒涼，讓人感受到生活中那些美好的片刻。

如果你也喜愛攝影，那麼在陽光和煦的南國有一處目圍書店，能夠滿足你對攝影的所有想像和熱情。

（文章內容為撰文者立場，不代表own一個人生活品牌理念。未經授權請勿轉載。）

讓own與你一起走訪每一間特色書店

《own 一個人生活》是一本以「獨處」為核心理念的生活雜誌，我們關注年輕世代一個人獨處的需求，期待用安定溫暖的力量，陪伴每個人學習獨處、擁有享受獨處的方式。

own想陪伴你在每一次的旅途，用溫柔的字句輕輕拾起掉落的信心和勇氣，邀請你一同擁有一個人的閱讀時光！在偶有寒冬、時而放晴的日子裡，陪伴自己最久的人，終究是自己。

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