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白鞋髒了有解！「5個方法」讓白鞋煥然一新　簡單人人都會做

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▲▼白鞋髒了有解！「5個方法」讓白鞋煥然一新 。（圖／Unsplash）

▲清洗白鞋有技巧，洗後避免太陽直曬。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

外出套上白鞋整個時髦有型，但是清洗白鞋一直是許多人頭痛的問題，因為白鞋一髒就非常明顯，且不易恢復原本的潔白。《ET FASHION》教你只要掌握幾個簡單有效的秘訣，就能讓你的白鞋煥然一新。

#使用牙膏清潔法

牙膏中含有溫和的研磨成分，能有效去除污漬。選用白色牙膏（避免有色牙膏染色），將牙膏塗抹在髒污處，用舊牙刷刷洗，再用清水擦拭乾淨即可。

#小蘇打＋白醋去污

將小蘇打粉和白醋以1:2的比例混合，塗抹於鞋面，靜置10分鐘後用刷子刷洗，最後用清水沖洗，能有效去除黃漬與污漬，特別適合帆布鞋使用。

▲▼白鞋髒了有解！「5個方法」讓白鞋煥然一新 。（圖／Unsplash）

#洗衣精＋牙刷刷洗

對於皮革材質的白鞋，可以將少量中性洗衣精加水稀釋，用軟毛牙刷輕刷表面，再用濕布擦拭乾淨，避免水分滲入內部導致發霉。

#檸檬水天然漂白

將檸檬汁滴在污漬處靜置5分鐘，再用牙刷刷洗，具有天然漂白效果，適合輕微污漬。

#洗後避免太陽直曬

白鞋清洗後不建議直接在陽光下曝曬，容易造成泛黃。建議放在通風陰涼處晾乾，或用白紙包住鞋面吸收多餘水分，防止變色。

#定期保養與防污噴霧

白鞋清洗乾淨後可噴上防水防污噴霧，形成保護層，能延長鞋子潔白度，減少日後清洗頻率。

關鍵字：

時尚, 清潔, 鞋子, 教學, 秘訣

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