fb ig video ETtoday search mobile

只在乎臉就錯了！保養強化3個小細節　年輕質感更升級

>

記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖

想要比同齡人視覺上看起來更加年輕，很多人都知道要保養肌膚，但卻忽略細節的呵護，覺得塗完臉就夠了，雖然跟不保養的人比較起來一定會有差別，但若是注重到幾個細節，長期下來，整體狀態絕對會更上一個等級。

▲Jurlique,茱莉蔻,THREE,ilāpothecary,英草社,輕油敷,保養,。（圖／達志示意圖）

☞細節注意第一步：眼周

雙眼乃是靈魂之窗，擁有明亮的雙眸是很多人都夢寐以求的事情，但隨著3C科技越來越發達、智慧型手機人人都有的狀態下，每天用眼的時間更頻繁，雙眼的老化也會速度也會變得更快，加上眼周肌膚本來就薄又脆弱，若是沒有加速護理，即使臉看起來很彈潤，眼周的細紋照樣會透露出年齡。

因此，在保養上，建議在全臉保養之餘，可以挑轉專門的眼霜或是眼部精華，加強眼周肌膚的護理，達到深度的滋養潤澤，長期下來也能改善細紋或是乾燥狀態。

☞細節注意第二步：雙唇

隨著近年唇妝當道，口紅幾乎已經是每個女性化妝包裡面不能缺少的單品，但每天頻繁上妝，唇部容易變得乾燥，再加上沒有適當的潤澤，唇紋很快就會變成「唇溝」，再美的唇色也無法展現出來；因此，除了一般的護唇膏，建議在晚上也可以搭配唇膜或是唇霜，一周進行2到3次的深層修護潤澤。

☞細節注意第三步：脖子

很多人保養肌膚就只會顧到臉，但脖子其實是臉部視覺的延伸，沒有好好照顧，出現深深的紋路，看起來會很顯老態，而且夏天正是穿著性感清涼的季節，若是不想要肩膀、臉部跟脖子出現明顯的色差，變成「斑馬」，天天保養均勻膚色，絕對是每天必做的細節。

關鍵字：

眼周, 頸霜, 脖子, 雙唇, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【狗狗挑戰】分開10天主人裝路人等邊牧 牠散步路過差點認不出XD

熱門文章

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌

中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌

朴信惠背15萬BV「枕頭包」像極女大生　媽媽拎愛馬仕優雅亮相

朴信惠背15萬BV「枕頭包」像極女大生　媽媽拎愛馬仕優雅亮相

少吃多動也沒瘦！5個容易忽視的「發胖壞習慣」　你中了幾個？

少吃多動也沒瘦！5個容易忽視的「發胖壞習慣」　你中了幾個？

白鞋髒了有解！「5個方法」讓白鞋煥然一新　簡單人人都會做 旅遊久走腳痠腫脹？8招「舒緩妙招」＋2款神器必備　爆走萬步也不累 林俊傑與媽媽貴氣逼人　AP限量錶、卡地亞美洲豹珠寶齊發 除濕機正確4用法　「多一個動作」讓除濕效率加倍 Jisoo高馬尾復古風美翻！穿self-portrait 3套新造型「AI生成」大露纖腰 隨時補噴超便利！3款防曬噴霧讓「補防曬」變得好容易 UNIQLO「小眼睛」夏季聯名百搭T恤細節一次看！標籤藏幽默語錄超勸敗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面