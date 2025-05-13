只在乎臉就錯了！保養強化3個小細節　年輕質感更升級

記者李薇／綜合報導 圖／達志示意圖

想要比同齡人視覺上看起來更加年輕，很多人都知道要保養肌膚，但卻忽略細節的呵護，覺得塗完臉就夠了，雖然跟不保養的人比較起來一定會有差別，但若是注重到幾個細節，長期下來，整體狀態絕對會更上一個等級。

☞細節注意第一步：眼周

雙眼乃是靈魂之窗，擁有明亮的雙眸是很多人都夢寐以求的事情，但隨著3C科技越來越發達、智慧型手機人人都有的狀態下，每天用眼的時間更頻繁，雙眼的老化也會速度也會變得更快，加上眼周肌膚本來就薄又脆弱，若是沒有加速護理，即使臉看起來很彈潤，眼周的細紋照樣會透露出年齡。

因此，在保養上，建議在全臉保養之餘，可以挑轉專門的眼霜或是眼部精華，加強眼周肌膚的護理，達到深度的滋養潤澤，長期下來也能改善細紋或是乾燥狀態。

☞細節注意第二步：雙唇

隨著近年唇妝當道，口紅幾乎已經是每個女性化妝包裡面不能缺少的單品，但每天頻繁上妝，唇部容易變得乾燥，再加上沒有適當的潤澤，唇紋很快就會變成「唇溝」，再美的唇色也無法展現出來；因此，除了一般的護唇膏，建議在晚上也可以搭配唇膜或是唇霜，一周進行2到3次的深層修護潤澤。

☞細節注意第三步：脖子

很多人保養肌膚就只會顧到臉，但脖子其實是臉部視覺的延伸，沒有好好照顧，出現深深的紋路，看起來會很顯老態，而且夏天正是穿著性感清涼的季節，若是不想要肩膀、臉部跟脖子出現明顯的色差，變成「斑馬」，天天保養均勻膚色，絕對是每天必做的細節。