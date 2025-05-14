阻礙工作的不是勞動本身　而是看待上班的眼光

文／林桂枝 圖／幸福文化、達志示意圖

我家社區遊樂場有位清潔阿姨，天天騎著一輛永久自行車來上班。每天早上，我都會見她拿著水桶和毛巾，用不同的方式工作。今天先擦溜滑梯，明天先抹鞦韆，後天早上先清潔長椅，一邊工作一邊哼著歌。

清潔阿姨讓重複的勞動產生新鮮感，使工作多出原來沒有的樂趣。這就像花式饅頭將白饅頭變為小白兔、花朵和金魚，饅頭告別了平淡無奇的老樣子，長得新奇有趣，做饅頭的高興，吃饅頭的也歡喜。

近幾個月我在修改過去寫的文稿，天天寫，日日改。清潔阿姨每天早上八點到遊樂場做清潔，我則每天清晨在固定的時間和地點寫稿，在自律中變著花樣處理文稿，今天寫工作方面的，明天寫有關生活感悟的，樂在其中。哪怕有幾天受到其他事情的干擾，也不改變既定的計畫，做好承諾自己的事。

我想，阻礙我們工作的往往是我們對工作的看法。看法驅使一個人的行動，行動積累後產生結果。假如我們認為工作本身無聊無趣，便會在不知不覺中心生厭倦，提不起勁來，時間長了便會舉步維艱，甚至難以為繼。

厭倦使我們呆滯與麻木，漸漸感到沉重；樂趣驅使我們不斷向前，輕鬆快樂地每天進步一點點。日積月累，水準自會提高，並從提升中獲得更多正面的回饋，形成良性循環。

從刻板的工作中找到樂趣至為關鍵。誰懂得找樂，誰快樂，誰能快樂工作，誰就能有更好的收穫。

