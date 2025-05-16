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《首爾單身日記》多面貌的單身哲學　真正的獨處是在任何關係中都能幸福

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文／人物誌

在一段感情關係裡受了傷，有的人還是願意相信愛情，飛蛾撲火也在所不惜；但有些人卻從此心灰意冷，不再碰觸它，讓自己完全絕緣，以免再次受傷。

情感問題太過於複雜，每個人的課題各不相同，而韓國電影《首爾單身日記》以「單身很美好，但還是想談場戀愛」提供了不同的感情觀點，告訴我們不論是持續戀愛或單身，只要能基於「想幸福的信念」來做出選擇，那就足夠了。

喜歡獨自生活、堅信單身主義的網紅英浩（李棟旭飾），嚮往兩人生活的出版社總編賢珍（林秀晶飾），生活方式及價值觀皆不相同的兩人，因合作單身生活隨筆系列的書而相遇，而在他們的互動中，展現了不同的單身哲學，更讓人明白戀愛不見得是束縛，也能很自由。

▲《首爾單身日記》以「單身很美好，但還是想談場戀愛」提供了不同的感情觀點。（圖／《首爾單身日記》劇照，下同）

「人們的幸福感下降，因為我們把太多時間花在應付他人上，卻忘了照顧自己。」

一次的寫作企劃討論，對談之間，賢珍認為「沒有人能完全脫離人群」，而英浩則回說：「人從出生開始就無法脫離人群，但我們可以選擇維持哪些關係。」接著更提出了人只需要最基本的關係網，所以他才會把單身當作進化自己的工具。

簡化人際關係就如同這幾年很多人關注的「無效社交」，當我們審視並捨去對自己無益的人際關係，便可以不再為過多的社交而感到煩心，也不用無時無刻想著要如何應對他人，而感到能量耗竭。試著把花在別人身上的時間放回己身，專注提升自我，並在過程中慢慢練習獨處，好好照顧自己，找到最舒適的生活方式。

「找回屬於自己的角色，唯一的正解就是單身。」

英浩覺得一個人在社會中有無數個角色，而且大多是某人所需的角色，在外面要應付各式各樣的人，回到家還要消化家人的情緒，可以獨處的時間實在是少得可憐，這樣日復一日，實在是太過累人。

「不要為了誰，成為某人所需的角色」，英浩認為單身是找回「自己」這個角色的途徑，透過專注自我內心，可以逐漸了解自己的喜好、感情和條件，以及討厭的東西是什麼。因為知道真實自我是怎樣的人，便不會再被旁人的肆意評價傷害，甚至做什麼都能感到幸福。

「真正的獨處，是在任何關係中都能幸福的，真正的獨自一個人。」

英浩提到獨處並非就是孤獨，而是處在關係中也能感到自在的能力，他也力行「獨處的能力，是幸福的基礎。」選擇單身，讓他能每天取悅自己而感到幸福，這也給了我們另一角度去看待單身生活的價值。

與英浩有異曲同工之妙的是，賢珍爸爸結交的新女友對她說的：「我沒有放棄啊，是遇到了即使在一起，也讓我很自由，很自在的人。認同原本的我的人。」不論是單身，或處於一段關係中，如同吳爾芙名言「要有自己的房間」，只要能保有自我，就可以在與自己相處中找到快樂。

「對於單身的我來說，每天都很心動，每天都是慶典。」《首爾單身日記》闡述了多面貌的單身哲學，也釐清了為了感情就要一味付出的盲點。不管處於何種關係，一個人或兩個人，都要記得保有真我，那才是真的自由自在。

延伸閱讀

不談戀愛更幸福？韓劇中看見難得的單身幸福

不為戀愛而戀愛，3 位韓星的單身觀：每個人有自己的幸福定義

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 電影, 首爾單身日記, 單身

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