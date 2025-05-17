高空用餐體驗超奢華！高雄3大高樓層餐廳　30樓涮涮鍋、天空酒吧打卡必去

文／人物誌

一邊享用美食、一邊欣賞城市風景，高樓層餐廳坐擁視覺和味覺雙享受！高雄福華大飯店、高雄漢來大飯店、高雄日航酒店三家高樓層餐廳，各以不同類型餐食饗客。大快朵頤之際還可觀賞從高空眺望市區街景，或許你家就在視線可及處。

Smile One精緻涮涮鍋 時尚打卡景點

Smile One精緻涮涮鍋位於高雄福華大飯店30樓，堪稱南台灣最高的精緻涮涮鍋，三面環景可欣賞到高雄市的美麗日夜景，讓每個客人都有完整的賞景視野，加上時尚感十足的金銅色系及大理石作為裝潢主色系，開幕後成為網路打卡熱點。

▲Smile One精緻涮涮鍋位於高雄福華大飯店30樓。（圖／高雄福華飯店）

這裡提供套餐或是單點，不加味精的湯頭皆是每日以新鮮食材費時熬煮製成，嚴選國內有機農產品及頂級料理食材，自然健康的用餐無負擔。更曾在高雄市政府「大港吃鍋」賽事中榮獲「特優賞」殊榮。

▲海鮮絕對是推薦必點。（圖／高雄福華飯店）

重頭戲的主餐嚴選Prime等級的美國板腱牛、沙朗牛、無骨牛小排，甚至A5日本頂級黑毛和牛都能吃到。位於高雄海港城市地利之便，海鮮絕對是推薦必點品項，讓客人都能大啖海味，還提供剝蝦及生蠔去殼的桌邊服務，顧客可享受吃海鮮不沾手的尊榮體驗。

焰鐵板燒 看主廚手藝絕活與高雄港海天一色



高雄漢來焰鐵板燒和牛排館斥資7000萬打造，用更高規格的設計帶給饕客品味美食，環境以及無敵的高雄港，以「記憶」和「家」為這兩個西餐品牌打造全新意象，不但增加用餐的儀式感和趣味性，更要喚醒顧客記憶裡熟悉的味道，在品味的當下發出會心的微笑。

▲焰鐵板燒以高檔食材做為主餐料理。（圖／高雄漢來飯店）

鐵板燒以高檔食材做為主餐料理，但西餐行政主廚張駿霖Tony在前菜、配菜和湯品中仍經常採用在地食材，除了呈現季節的味道，也讓饕客可以跟著主廚的腳步認識台灣優良的小農作物，實踐從產地到餐桌的概念。當然鐵板燒的料理方式本來就比較具有儀式感，檯面就像廚師的舞台，料理的過程同時也是一場表演，舞刀弄鏟之餘如果還能再增添一些趣味性，這頓飯吃起來就更讓人難忘且愉悅了。

日航酒店天空酒吧 體現港都浪漫風情

新開幕的高雄日航酒店，天空酒吧則以飲品為特色，讓房客或旅人有一處放鬆心情的地方、在天氣好、氣候宜人之時，可以坐在戶外區，看不一樣角度和視野的高雄市容。點用簡單輕食或是海鮮與肉類的餐食，搭配點選的飲料，彷彿置身於國外的高空酒吧，帶著浪漫佐一晚的溫馨。

▲日航酒店天空酒吧的戶外座位區。（圖／高雄日航酒店）

此外，這裡的夜景帶給人壯麗感，加上對歐陸料理的烹飪講究，牛排濃郁肉香、用香料奶油煎烤的鮭魚排，或是澳洲頂級羊小排，味蕾在口中奔放，一邊看著港都市景，無疑地亦是人生一大享受。

▲（圖／高雄日航酒店）

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