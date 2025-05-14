CHOYA梅子酷繽沙再回歸　麒麟一番搾「零糖質」重登台

記者蔡惠如／綜合報導

隨著夏季來臨，為滿足消費者對清爽、低負擔酒飲的需求。CHOYA再度攜手全家便利商店，推出話題回歸的「The CHOYA梅子酷繽沙」，結合水蜜桃果粒主打女性市場，提供無酒精選擇，或搭配至極梅酒升級為微醺組合；KIRIN的「一番搾 零糖質啤酒」繼去年後再度在台上市，強調濃郁麥香與零糖質健康主流，為夏季新飲添香。

CHOYA與全家便利商店今年再度聯手，於今年夏季再度開賣「The CHOYA梅子酷繽沙」，冰沙基底選用日本「紀州南高梅」梅汁，並加入水蜜桃果粒，提升口感層次，同時融入白葡萄、蘋果與檸檬果汁，主打不添加甜味劑、香料、色素與酸味劑，呈現自然的酸甜風味。

消費者可以單獨享用無酒精版本，也可以選擇搭配60ml「The CHOYA至極梅酒」，就能瞬間升級為大人系微醺特調。業者表示，5／14至5／27期間推出買「The CHOYA梅子酷繽沙」，再搭配60ml「The CHOYA至極梅酒」，原價140元，優惠價119元（原價140元），全台限量24萬組。

隨著健康飲食趨勢升溫，KIRIN今夏再度於台灣市場推出「一番搾 零糖質啤酒」，其單品在日本自上市以來，已累積銷量超過6億罐，評價有道。品牌表示，該啤酒經過5年研發，採用特殊的「糖質CUT製法」，在保留濃郁麥香的同時實現零糖質特色，再透過「熬煮製法」增加啤酒層次感與香氣，麥香豐富，打破無糖啤酒風味淡薄的刻板印象，已於今年4月在台灣正式上市。

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