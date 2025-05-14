fb ig video ETtoday search mobile

CHOYA梅子酷繽沙再回歸　麒麟一番搾「零糖質」重登台

>

記者蔡惠如／綜合報導

隨著夏季來臨，為滿足消費者對清爽、低負擔酒飲的需求。CHOYA再度攜手全家便利商店，推出話題回歸的「The CHOYA梅子酷繽沙」，結合水蜜桃果粒主打女性市場，提供無酒精選擇，或搭配至極梅酒升級為微醺組合；KIRIN的「一番搾 零糖質啤酒」繼去年後再度在台上市，強調濃郁麥香與零糖質健康主流，為夏季新飲添香。

▲夏季酒類新飲。（圖／各業者提供）

CHOYA與全家便利商店今年再度聯手，於今年夏季再度開賣「The CHOYA梅子酷繽沙」，冰沙基底選用日本「紀州南高梅」梅汁，並加入水蜜桃果粒，提升口感層次，同時融入白葡萄、蘋果與檸檬果汁，主打不添加甜味劑、香料、色素與酸味劑，呈現自然的酸甜風味。

▲夏季酒類新飲。（圖／各業者提供）

消費者可以單獨享用無酒精版本，也可以選擇搭配60ml「The CHOYA至極梅酒」，就能瞬間升級為大人系微醺特調。業者表示，5／14至5／27期間推出買「The CHOYA梅子酷繽沙」，再搭配60ml「The CHOYA至極梅酒」，原價140元，優惠價119元（原價140元），全台限量24萬組。

▲夏季酒類新飲。（圖／各業者提供）

隨著健康飲食趨勢升溫，KIRIN今夏再度於台灣市場推出「一番搾 零糖質啤酒」，其單品在日本自上市以來，已累積銷量超過6億罐，評價有道。品牌表示，該啤酒經過5年研發，採用特殊的「糖質CUT製法」，在保留濃郁麥香的同時實現零糖質特色，再透過「熬煮製法」增加啤酒層次感與香氣，麥香豐富，打破無糖啤酒風味淡薄的刻板印象，已於今年4月在台灣正式上市。

▲夏季酒類新飲。（圖／各業者提供）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

CHOYA, KIRIN, 夏季新品, 酒飲, 一番搾零糖質

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

熱門文章

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

朴信惠背15萬BV「枕頭包」像極女大生　媽媽拎愛馬仕優雅亮相

朴信惠背15萬BV「枕頭包」像極女大生　媽媽拎愛馬仕優雅亮相

「最獨立三大星座女」從不依賴男人！Top 1一心賺錢讓自己活得有底氣

「最獨立三大星座女」從不依賴男人！Top 1一心賺錢讓自己活得有底氣

中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌

中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌

梅西166萬勞力士新錶上手　「雪碧圈」陶瓷面是亮點 「太少喝水」也中！8個加速衰老生活習慣　讓你老起來等 睡越久不一定越健康？3個常見的「睡眠誤區」一次看 「GD好友」男神李洙赫來台帥翻！貴氣機場穿搭高顏值臉蛋搶鏡 美周記／夏季保養報到　最新清潔卸妝、淨化毛孔一次看 CITIZEN光動能錶注入飛行魂　「熊貓面」帥上天 春夏短髮造型推薦　「蓬鬆微翹短捲髮」俏皮又靈動讓髮型更有變化

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面