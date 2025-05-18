30歲抗老保養5大重點掌握　加碼網評有感「抗細紋」推薦

文／美人圈

30歲抗老保養怎麼做？過去只在乎保濕、控油，過了一定年紀後會將保養重心轉到「抗老」，這是因為大多人追求的理想肌膚狀態是「平整」，面對凹陷、紋路、乾癟更是努力對抗與調整，除了大家了然於心、老生常談的規律作息、清淡飲食外，以下分享30歲抗老保養怎麼做、現行的「抗老保養」趨勢、網評有感的「抗細紋」保養推薦！

關於「抗老保養」的現行趨勢

1.以台灣專櫃市場來說，保養品銷售佔總業績60%，而其中「抗老」是許多人首度靠櫃的購買品項。

2.研究顯示，全球每3人就有1人在40歲前用「醫美」方式做皮膚管理相關療程（在中國更高達50%的人在25歲就嘗試過），其中以改善臉部紋路、維持肌膚緊緻度為多數人的主要訴求。

3.重視「抗老」的年齡層下修！過去可能約莫在30歲後才重視，現在已下修到最慢26歲就開始重視抗老。

4.皮膚科楊心怡醫師表示：「超過八成的客人最想改善的是『法令紋』。」而當法令紋的出現，即代表更大程度的老化正在發生。

5.進行抗老研究發現，不只膠原蛋白，皮膚裡面的玻尿酸也會快速且大量流失！從出生到30歲，表皮層裡面原本自體的玻尿酸流失程度高達75%，也因此越早將肌膚顧好、底子打好、變健康，就能盡量減緩流失程度。

▲抗老保養越早越好。（圖／IG@biodance_official）

30歲抗老保養重點

1.只靠「補水」是不夠的

國外研究指出，人體的肌膚組織成長期大概在25歲左右就會停止，此後肌膚對抗自由基能力便開始衰退，到了30歲油脂分泌量更會大幅減少，加上上述提到自體玻尿酸流失程度高達75%！因此肌膚開始產生各種暗沉、皺紋、鬆垮下垂問題，所以30歲的抗老保養，只單擦精華液已經不夠力，更需要加入油相的乳液或乳霜來鎖住肌膚保水度。

▲30歲的抗老保養單擦精華液已經不夠力。（圖／IG@ahc.official）

2：老化問題會逐漸出現

30歲肌膚的最大特徵在於：皮膚油脂分泌量減少。而眼周是全臉肌膚最薄、皮脂腺最少的地方，所以常常是第一個出現細紋的部位，再加上原本肌膚裡的膠原蛋白、玻尿酸逐漸減少，肌膚彈性也跟著衰退，原本的毛孔開口會慢慢向外擴張，出現毛孔粗大情形。由此可知，老化是逐漸出現的，以下附上7種肌膚初老症狀，若出現4種以上，真的該正視抗老保養了！

◾眼周出現細紋

◾痘疤難消除

◾洗完臉肌膚易乾燥

◾毛孔變粗大

◾保養品吸收力變差

◾肌膚容易暗沉蠟黃

◾法令紋、木偶紋浮現

▲眼周保養很重要。（圖／IG@dewytree_official）

3：認明抗老成分

市面上抗老成分眾多，加上每個人天生基因、膚況、生活習慣不同，因此能「有感」的抗老成分也不同，以下整理近兩、三年討論量較高的抗老成分與個別功效，可記下這些抗老成分，成為挑選抗老保養的參考。

◾A醇：適合想改善毛孔粗大、皺紋的油性＆中性膚質

◾補骨脂酚：適合想改善毛孔粗大、皺紋的敏感性＆乾性膚質

◾維他命C：適合想淡斑、改善膚色不均的任何膚質

◾神經醯胺：適合想加強保濕修護的任何膚質

◾植萃：適合想速效、專攻特定老化問題的人

◾胜肽：適合想淡化細紋、抗皺緊緻的任何膚質

▲抗老保養的臉部按摩。（圖／IG@ahc.official）

4：保養步驟要「分時」

對比20歲的時候能只用「化妝水→精華」、只需要做好保濕的保養步驟，想預防老化問題、或老化問題已逐漸浮現，除了補水之外，「夜間修護」概念更是不可少，因為在夜間時，肌膚正處於高度活躍狀態，是肌膚修護新生的黃金期，所以在夜晚多注入油相保養，能讓抗老效果事半功倍！

▲在夜晚多注入油相保養能讓抗老效果事半功倍。（圖／IG@abib.official）

5：留意保養吸收狀況

「為什麼擦了瓶瓶罐罐，肌膚保養效果還是無感？」是許多人的保養痛點，尤其年紀越長越容易發生。這是因為隨著年齡的增長，肌膚越發容易乾燥缺水，角質更新速度也會下降，沒有疏通老廢角質，擦再多保養品當然也是枉然，所以進入保養停滯期時，建議可以在夜間改擦「酸類精華」，透過居家煥膚的方式來加速角質更新，或是在精華前加入前導產品，例如前導精華都是不錯的選擇。

▲進入保養停滯期時建議可以在夜間改擦酸類精華。（圖／IG@primera.official）

看完30歲抗老保養5個重點後，緊接著介紹網評有感的「抗細紋、抗老」保養！

抗老保養推薦：DIOR迪奧 逆時能量超擊抗皺筆

迪奧逆時能量超擊抗皺筆注入媲美專業效果的高濃度雙重玻尿酸複合物！以大小分子玻尿酸，幫助肌膚內澎潤、外撫紋，並結合DIOR逆時能量系列的明星成分「喚妍草修護萃取液」為肌膚快充能量、守住玻尿酸分子不流失；貼心筆尖設計，精準點在紋路位置，後續上妝不再擔心紋路出現，同時不僅可作為不敢使用醫美方式減緩細紋的安全保養替代，更是延長醫美效果的超級利器！

▲DIOR迪奧 逆時能量超擊抗皺筆 15ml，NT$3,400。（圖／DIOR、BEAUTY美人圈）

抗老保養推薦：蘭蔻 超緊顏多肽抗痕霜

緊緻度UP、皮膚摸起來變滑了！添加獨家專利H.P.N.三重緊顏科技，源自天然植萃300種胜肽添加極抗皺、速緊緻、超保濕，味道舒適宜人，且品名雖然是霜，但屬於較為水感的質地，吸收後不黏悶並保有保濕感！

▲蘭蔻 超緊顏多肽抗痕霜 50ml，NT$4,500。（圖／蘭蔻）

抗老保養推薦：資生堂 激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳

被網友推爆！蘊含高純度維他命A，能深入肌底改善細紋、鬆弛、暗沉等困擾，全臉皆可擦，質地水潤舒適、延展性佳，一點點就能夠擦滿全臉，更不少網友推薦可用來加強眼周與頸紋，效果看得見。

▲資生堂 激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳 20ml，NT$3,900。（圖／資生堂）

抗老保養推薦：怡麗絲爾 膠原A醇超導抗皺精華

蔡依林重磅代言！ 使用日本官方厚生省唯一認證有效的高純度A醇， 結合膠原蛋白和高純度A醇，高效呈現澎潤肌膚，帶來撫紋、細緻肌膚紋理的效果，著重在在意的紋路，明顯澎潤淡化，蔡依林更分享：「這罐很保濕，自己很喜歡沒事就塗在乾燥的地方，尤其適合機上保養。」

▲怡麗絲爾 膠原A醇超導抗皺精華 15g，NT$2,000。（圖／怡麗絲爾）

抗老保養推薦：LA MER海洋拉娜 超維度緊緻拉提精萃

海洋拉娜創新研發拉提發酵精華與超維度液態結構網，結合傳奇成分奇蹟活凝金萃TM！質地好推、適合按摩，再透過對的拉提手法，將下垂的地方回歸到正確高度，更有網友分享：「改善細紋最有感」，整個人秒顯年輕。

▲LA MER海洋拉娜 超維度緊緻拉提精萃 30ml，NT$17,300；15ml NT$9,500。（圖／LA MER海洋拉娜）

抗老保養推薦：ReVive 六胜肽臉部抗皺精華

臉部線條有感變緊、嘴邊肉不鬆垮！市面上許多強調抗老的產品，通常質地相對滋潤負擔，不過這罐的質地很細膩、滑潤，更能適應各是肌膚，並透過有「類肉毒」美名的六胜肽，輔以24胜肽、41胜肽等其他多胜肽的交互作用，讓鬆垮的臉部線條、紋路拉提建構！

▲ReVive 六胜肽臉部抗皺精華30ml，NT$18,000。（圖／ReVive）

抗老保養推薦：德因特 肌因抗老奇蹟精華

臉真的變緊、雙頰變澎潤！更添加冬櫻、野藍、露珠草植萃、燕麥萃取、維他命A、維他命C、維他命E、Q10，在緊緻臉部線條、澎潤的同時，也為肌膚帶來明亮感、臉上的顆粒感也減少，讓肌膚的光采度大幅提升。

▲德因特 肌因抗老奇蹟精華 30ml，NT$7,800。（圖／德因特）

抗老保養推薦：京城之霜 超維A微晶冰錐撫紋貼

專為細紋困擾而生！京城之霜推出重量級新品，有別於市售的微針貼片，這款貼片面積大、針數多、密度高且排列整齊，能讓保養效果更好，加上專利製程打造的獨家IDT微晶冰錐體，將溫和不刺激的超維A＋HPR、87%濃度的玻尿酸、抗皺雙胜肽等成分送進肌膚，只要貼在額頭、法令、眼下，至少貼2小時，甚至可貼著睡覺，一覺醒來揮別惱人紋路，讓保養事半功倍、變美更輕鬆。

▲（左）京城之霜 超維A微晶冰錐撫紋貼，NT$900／包、（右）京城之霜 超維A微晶冰錐撫紋貼，NT$2,700（3包／盒）。（圖／京城之霜、BEAUTY美人圈拍攝）

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