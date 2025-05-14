韓星愛牌KODAK快閃店首登台！薛仕凌、劉子銓推薦單品「要拍偽紀錄片」

記者鮑璿安／台北報導

韓星愛牌KODAK APPAREL 正式登台，在台北信義新天地 A11打造快閃店，今14日邀請薛仕凌與劉子銓搶先逛店，並演繹2025 春夏系列全新單品，薛仕凌也十分推薦店內的小尺寸隨身包款，「有很多適合女生背的小包包，可以入手」！





▲薛仕凌身穿KODAK春夏系列標誌性的丹寧大LOGO夾克。（圖／記者謝盛帆攝）

薛仕凌此次身穿KODAK春夏系列標誌性的丹寧大LOGO夾克，搭配上Scenery 旅行系列防潑水休閒短褲，營造出率性活潑的風格，薛仕凌透露自己一穿上這條短褲就已經能想像自己在騎車，十分休閒舒服。劉子銓則演繹 KODAK 的機能休閒系列撞色大 LOGO 外套與彩虹 Sorona 機能排汗棉T，他表示：「我本來就很喜歡機能風，穿這一套就像可以直接去拍一場偽紀錄片（笑）。柯達的衣服像是讓你穿上一段風格生活，既舒服又有態度，這點我很喜歡。」

▲劉子銓演繹 KODAK 的機能休閒系列撞色大 LOGO 外套與彩虹 Sorona 機能排汗棉T。（圖／記者謝盛帆攝）

KODAK APPAREL 由南韓Highlight Brands所經營，靈感源自1888年創立的美國紐約羅徹斯特「柯達膠卷電影檔案館」，以潮流和實穿特質深受粉絲喜愛，而本次首度來台開設快閃店，空間延續柯達經典紅黃配色，直接打造了放大版的底片和相紙，讓人猶如走進沉浸式的攝影場域，品牌也特別從南韓運來柯達原廠復古拍貼機，提供粉絲們互動體驗。店內重點單品有APOLLO11系列 Sorona底片機能T，系列將柯達為阿波羅11號任務所拍下的珍貴歷史影像印製在T恤上；「Mailer 攝影系列」設計靈感來自影像拍攝現場的工作服，全新主打的復古工裝外套、Mailer 圖像為主題的棉質帽 T 與衛衣，宛如一幀幀生活切片。

▲KODAK APPAREL 首度快閃登台，即日起至6月3日限時進駐台北信義新天地 A11 。（圖／品牌提供）





▲ KODAK丹寧夾克、 APOLLO11系列 Sorona底片機能T 。（圖／品牌提供）

同時，在韓擁有高人氣的設計師品牌 Matin Kim終於在信義區打造全新台北旗艦店！更引進高端系列 KIMMATIN 首次登台，往後不需要出國就能夠第一時間入手品牌最新季系列，風格更具實驗性與前衛設計感，包括鞋履以及各種個性化服飾。當然也不能夠錯過「台北限定系列」，包含帆布提袋、大提袋、T-shirt與棒球帽等服飾配件單品，設計上巧妙結合品牌經典語彙與「TAIPEI」字樣，展現對在地文化的致敬。





▲Matin Kim結合簡約和個性的設計受到Z世代族群喜愛 。（圖／品牌提供）