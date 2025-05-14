fb ig video ETtoday search mobile

韓星愛牌KODAK快閃店首登台！薛仕凌、劉子銓推薦單品「要拍偽紀錄片」

>

記者鮑璿安／台北報導

韓星愛牌KODAK APPAREL 正式登台，在台北信義新天地 A11打造快閃店，今14日邀請薛仕凌與劉子銓搶先逛店，並演繹2025 春夏系列全新單品，薛仕凌也十分推薦店內的小尺寸隨身包款，「有很多適合女生背的小包包，可以入手」！

▲薛仕凌、劉子銓一同出席時尚活動。（圖／記者謝盛帆攝）

▲薛仕凌、劉子銓一同出席時尚活動。（圖／記者謝盛帆攝）

▲薛仕凌身穿KODAK春夏系列標誌性的丹寧大LOGO夾克。（圖／記者謝盛帆攝）

薛仕凌此次身穿KODAK春夏系列標誌性的丹寧大LOGO夾克，搭配上Scenery 旅行系列防潑水休閒短褲，營造出率性活潑的風格，薛仕凌透露自己一穿上這條短褲就已經能想像自己在騎車，十分休閒舒服。劉子銓則演繹 KODAK 的機能休閒系列撞色大 LOGO 外套與彩虹 Sorona 機能排汗棉T，他表示：「我本來就很喜歡機能風，穿這一套就像可以直接去拍一場偽紀錄片（笑）。柯達的衣服像是讓你穿上一段風格生活，既舒服又有態度，這點我很喜歡。」

▲薛仕凌、劉子銓一同出席時尚活動。（圖／記者謝盛帆攝）

▲劉子銓演繹 KODAK 的機能休閒系列撞色大 LOGO 外套與彩虹 Sorona 機能排汗棉T。（圖／記者謝盛帆攝）

KODAK APPAREL 由南韓Highlight Brands所經營，靈感源自1888年創立的美國紐約羅徹斯特「柯達膠卷電影檔案館」，以潮流和實穿特質深受粉絲喜愛，而本次首度來台開設快閃店，空間延續柯達經典紅黃配色，直接打造了放大版的底片和相紙，讓人猶如走進沉浸式的攝影場域，品牌也特別從南韓運來柯達原廠復古拍貼機，提供粉絲們互動體驗。店內重點單品有APOLLO11系列 Sorona底片機能T，系列將柯達為阿波羅11號任務所拍下的珍貴歷史影像印製在T恤上；「Mailer 攝影系列」設計靈感來自影像拍攝現場的工作服，全新主打的復古工裝外套、Mailer 圖像為主題的棉質帽 T 與衛衣，宛如一幀幀生活切片。

▲▼ KODAK 。（圖／品牌提供）

▲▼ KODAK 。（圖／品牌提供）

▲▼ KODAK 。（圖／品牌提供）

▲KODAK APPAREL 首度快閃登台，即日起至6月3日限時進駐台北信義新天地 A11 。（圖／品牌提供）

▲▼ KODAK 。（圖／品牌提供）

▲▼ KODAK 。（圖／品牌提供）

▲ KODAK丹寧夾克、 APOLLO11系列 Sorona底片機能T 。（圖／品牌提供）

同時，在韓擁有高人氣的設計師品牌 Matin Kim終於在信義區打造全新台北旗艦店！更引進高端系列 KIMMATIN 首次登台，往後不需要出國就能夠第一時間入手品牌最新季系列，風格更具實驗性與前衛設計感，包括鞋履以及各種個性化服飾。當然也不能夠錯過「台北限定系列」，包含帆布提袋、大提袋、T-shirt與棒球帽等服飾配件單品，設計上巧妙結合品牌經典語彙與「TAIPEI」字樣，展現對在地文化的致敬。

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲Matin Kim結合簡約和個性的設計受到Z世代族群喜愛 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

快閃店, 韓星, KODAK, 薛仕凌, 劉子銓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

74歲王文洋包養小40歲女大生正面曝光　冒出5歲男童登門找生父索10億

熱門文章

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

朴信惠背15萬BV「枕頭包」像極女大生　媽媽拎愛馬仕優雅亮相

朴信惠背15萬BV「枕頭包」像極女大生　媽媽拎愛馬仕優雅亮相

中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌

中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌

「最獨立三大星座女」從不依賴男人！Top 1一心賺錢讓自己活得有底氣

「最獨立三大星座女」從不依賴男人！Top 1一心賺錢讓自己活得有底氣

春夏短髮造型推薦　「蓬鬆微翹短捲髮」俏皮又靈動讓髮型更有變化 梅西166萬勞力士新錶上手　「雪碧圈」陶瓷面是亮點 「GD好友」男神李洙赫來台帥翻！貴氣機場穿搭高顏值臉蛋搶鏡 「太少喝水」也中！8個加速衰老生活習慣　讓你老起來等 睡越久不一定越健康？3個常見的「睡眠誤區」一次看 小S愛女Lily曝要更努力面對「討厭她的人」　獨自登時尚封面造型美翻 CITIZEN光動能錶注入飛行魂　「熊貓面」帥上天

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面