紫色控請進！春夏最夢幻的4款高顏值紫色小物　從視覺到手感都被療癒

▲今年春夏紫色包裝是焦點。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

圖文／CTWANT

今年春夏，「紫色」不只是時尚伸展台上的焦點，更成為生活選物界的關鍵色票！從冷霧薰衣草、莓果紫到灰紫藍調，紫色包裝讓人一看心情瞬間升溫。這次精選4款剛上市或回歸熱銷的療癒系紫色小物，不只功能滿點，更顏值爆表，紫色控快來收藏！

1. Essentials by CASETiFY™ 波紋手機殼（霧紫色）

紫色控不能錯過的高顏值手機殼！全球時尚配件指標品牌CASETiFY擴展Essentials by CASETiFY™系列，全新登場的「霧紫色波紋手機殼」以夏日暮空為靈感，帶來如夢似幻的紫色柔光。手機殼整體採用一體成型柔軟矽膠，搭配圓潤手感與中心向外擴散的波紋設計，視覺宛如水波蕩漾，讓手機成為可握在手中的藝術品。

▲Essentials by CASETiFY™ 波紋手機殼（霧紫色）適用iPhone 14-16 系列／價格依機型而異。（圖／品牌提供）

除了夢幻紫色，Essentials系列也同步推出「純白」與「燕麥白」配色，營造出清新與溫潤並存的極簡美學。不只外型搶眼，功能也很強大，具備MIL-STD-810G軍規2米防摔保護，支援MagSafe與無線充電，從外觀到功能都毫無死角。

▲Essentials by CASETiFY™ 波紋手機殼（霧紫色、純白、燕麥白）適用iPhone 14-16 系列／價格依機型而異。（圖／品牌提供）



同系列還有霧紫色耳機保護殼、磁吸支架與紫色編織手機背帶，像薰衣草紫的單扣織繩款、花灰雙扣與鼠尾草綠混色款等，每一件都將日常變得更時尚且實用。

▲同系列還有霧紫色耳機保護殼、磁吸支架與紫色編織手機背帶，像薰衣草紫的單扣織繩款、花灰雙扣與鼠尾草綠混色款等。（圖／品牌提供）



2. Beautyblender 原創美妝蛋－紫色午茶

夏天到了，打造不脫妝完美底妝的神隊友就是這顆！來自全球第一的底妝神器品Beautyblender，今年春夏推出限定新色「紫色午茶」，淡雅紫調配上經典水滴型外觀，可愛指數爆表、功能也毫不含糊。

▲Beautyblender 原創美妝蛋－紫色午茶／690元。（圖／品牌提供）

採用獨家專利水激活技術，沾濕後會膨脹30～50%，柔軟Q彈的仿膚質地讓粉底不卡粉、不吃粉，三步驟「沾濕、擰乾、輕彈」就能打造輕透服貼的氧氣感妝容。即使新手也能零技巧快速上手，展現宛如天生好肌膚的底妝質感。

除了「紫色午茶」，同步推出的「午夜閨蜜限定組」則是深莓紫設計，超可愛小巧果凍隨身包設計，有蛋形氣孔超可愛，限定組包含一顆原創美妝蛋及一個專業超能粉撲，派對轉場就靠它們！隨時輕鬆補妝，保持最佳備戰狀態！

限定的午夜時尚黑「Beautyblender專業超能粉撲」有獨特雙面2in1設計，超舒適長絨毛面能輕拍蜜粉定妝、反過來短毛面拋光，讓底妝加倍持久無瑕。

▲Beautyblender 原創美妝蛋－午夜閨蜜限定組／1,250元。（圖／品牌提供）



3. SALTRAIN x Today’s House 黑莓灰鹽牙膏＋旅行組

誰說牙膏只能功能導向？SALTRAIN這次攜手韓國最大居家生活設計平台Today’s House（Ohouse）推出聯名系列「黑莓灰鹽牙膏」，將生活選物美學發揮到極致。Today’s House以風格選物與空間設計深受韓國年輕族群推崇，此次聯名也大玩霧紫＋灰藍色系，讓牙膏成為洗手台上最搶眼的擺設。

▲SALTRAIN x Today’s House 黑莓灰鹽牙膏 100g／290元。（圖／品牌提供）



牙膏內含頂級新安灰鹽、黑莓植萃、蜂膠與積雪草萃取，不僅清潔力強，還能舒緩牙齦、抗氧化與口腔修護。清爽黑莓果香搭配薄荷涼感，刷牙變成一場五感體驗。

▲SALTRAIN x Today’s House 黑莓灰鹽牙膏 100g／290元。（圖／品牌提供）

此外還推出旅行組版本，內含100g牙膏、一支25mm極細刷毛牙刷，以及同款紫灰色高顏值收納袋。牙刷小巧高彈、能深入清潔牙縫，不論日常攜帶或出國旅行都非常方便，真正將「設計Ｘ功能」融合至極。

▲SALTRAIN x Today’s House 黑莓灰鹽牙膏牙刷旅行組／350元。（圖／品牌提供）

4. AHRES 磨砂洗手露

生活美感從洗手開始！台灣質感品牌AHRES推出「磨砂洗手露」，整體外觀採柔霧紫色調瓶身，搭配三款香味「波光」、「繁花」、「薄暮」，宛如洗手台上的香氛藝術品。不只洗手，更像是為雙手灌注一場療癒儀式感。

香氣選擇有三種：

1.波光：柑橘木質調，佛手柑與雪松交融，像晨間陽光灑落水面。

2.繁花：玫瑰與紫羅蘭混合，花園系少女香氣。

3.薄暮：粉紅胡椒與檀香調和，木質系晚安氣味。

▲AHRES 磨砂洗手露 310ml／1,000元。（圖／品牌提供）

特別添加山核桃殼與紅豆種子磨碎成分，在清潔同時能溫和去除手部老廢角質，提升膚觸滑嫩度。搭配胺基酸潔淨成分，泡沫綿密、洗後不乾澀，維持手部水潤與細緻亮澤。

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