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法式瀏海是什麼？2025法式瀏海範本15款　不挑臉型、短中長髮都可留

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文／美人圈

法式瀏海是什麼？適合我的臉型嗎？想打造優雅、隨性又百搭的造型，非法式瀏海莫屬，還可以同擁有修飾臉型與好整理的優勢。本文將為大家介紹法式瀏海的特色、適合的臉型，以及分享15款法式瀏海髮型範本，各式造型全都有，讓你一次搞懂法式瀏海！

法式瀏海懶人包

法式瀏海是什麼？特色與優點介紹

法式瀏海（French Fringe）是一種經典的瀏海造型，之所以被稱為「法式」是因為它如同法國的女性，給人慵懶、優雅的感覺。法式瀏海依照髮長可以分作兩區，前額較短、臉頰兩側較長且有弧度，能夠修飾臉型。與輕盈著稱的空氣瀏海相比，法式瀏海的髮量較多，但透過髮尾的剪裁就能夠減少厚重的感覺。

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲法式瀏海給人慵懶、優雅的感覺。（圖／IG@0724.32）

以下介紹法式瀏海的特色與優點：

1. 髮量較多且蓬鬆

法式瀏海屬於髮量較多的造型，但只要透過良好的設計修剪，就能讓髮絲之間保留適當的空隙，維持通透度，降低厚重的感覺。而蓬鬆的髮況帶有自然的凌亂感，散發出隨性的氛圍。

2. 修飾各種臉型

法式瀏海的特色是留有臉頰兩側的髮絲，和其他類型的瀏海相比，優點是不挑臉型，不論圓臉、方臉、長臉或菱形臉等，都能發揮明顯的修飾效果。

3. 方便整理

法式瀏海強調隨性、自然，髮絲略帶凌亂感更能體現這種瀏海的特色，讓你省下寶貴的整理時間。

可以留意的是，法式瀏海的美在於蓬鬆輕盈，一般髮質都適合修剪這種瀏海，但髮質過於粗硬或細軟的人，則建議在修剪後請設計師燙一個弧度，同樣能呈現法式美感。

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲法式瀏海強調隨性、自然，髮絲略帶凌亂感。（圖／IG@menoke_dree）

法式瀏海與八字瀏海、空氣瀏海的差異

許多人經常將法式瀏海與八字瀏海、空氣瀏海搞混，其實完全不一樣喔！以下帶大家了解八字瀏海與空氣瀏海的特色。

八字瀏海

八字瀏海和法式瀏海最大的差別，在於前額中間留空，瀏海分散於兩側，呈現「八字形」。八字瀏海可以說是中分瀏海的加強版，當中有兩大差異，第一是八字瀏海的髮根處更為蓬鬆；第二是髮尾帶有S型捲度。

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬。（圖／SBS）

不同於法式瀏海適合每一種臉型，八字瀏海尤其不適合長臉，因為瀏海中分本來就有將臉型拉長的效果，而髮根的蓬鬆感更會讓整體臉型顯得更長。

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲八字瀏海不適合長臉。（圖／IG@chahong_official）

空氣瀏海

空氣瀏海和法式瀏海有兩個主要差別：首先在於「髮量」，空氣瀏海的髮量較少，就像「空氣」一般輕盈；其次，空氣瀏海較不注重兩側的頭髮，因此只能修飾額頭，改善臉部輪廓的效果有限，可能會曝露臉型寬、方或大的問題。

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲申敏兒。（圖／IG@illusomina）

法式瀏海

法式瀏海兼具八字瀏海與空氣瀏海的優點，「中間短、兩側長」的特性，一方面可以巧妙地遮掩額頭高度，另一方面可以修飾兩頰線條，柔化臉部弧度，讓整體輪廓更為和諧。

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲法式瀏海兼具八字瀏海與空氣瀏海的優點。（圖／IG@ilixoxov）

適合法式瀏海的4種臉型

1. 高額頭

高額頭很適合剪法式瀏海，因為前額中間的瀏海可以減少臉部留白的面積，有效縮短額頭的比例，讓臉部五官更加精緻。

2. 菱形臉

菱形臉的特色是顴骨高或凸出，額頭與下巴較尖，整體臉型就像「菱形」一般。菱形臉很適合剪法式瀏海，因為臉頰兩側略帶弧度的頭髮，能夠修飾凸出的顴骨，柔化臉部的線條。

3. 圓臉

圓臉就是臉頰圓潤有肉，臉部比較沒有稜角，臉部會有被放大的感覺。因此，圓臉很適合剪法式瀏海，垂落在臉頰旁邊的髮絲，可以拉長視覺比例，有瘦臉的修飾效果。

4. 方臉

方臉又稱為國字臉，特徵是下顎突出，整體臉型方方正正的。方臉適合剪法式瀏海的原因在於臉頰兩側帶有弧度的頭髮，能修飾下顎稜角。不過，兩側瀏海的長度要到下巴處，才能有明顯的修飾效果。

法式瀏海範本1：微捲短髮

微捲短髮能夠製造出慵懶、軟萌的氛圍，與法式瀏海呈現的感覺相互映襯。而短髮的致命缺點是容易顯臉大，但只要與法式瀏海一起搭配，就能夠很好地修飾臉部輪廓，打造出精緻又浪漫的造型。

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲微捲短髮與法式瀏海一起搭配打造出精緻又浪漫的造型。（圖／IG@lala__hair）

法式瀏海範本2：掛耳中短髮

掛耳中短髮會大面積露出臉蛋，呈現出清爽、乾淨的模樣，搭配法式瀏海可以減少臉部面積，同時修飾顴骨、讓臉型變得更柔和，適合追求簡單打理的個性女孩。

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲掛耳中短髮搭配法式瀏海可以減少臉部面積。（圖／IG@_imminnn）

法式瀏海範本3：輕盈中長髮

及肩中長髮相較長髮更為輕盈，且適合內彎、外翹等活潑風格，也能藉由髮尾的變化呈現豐富層次感；而法式瀏海浪漫柔美的特性，結合中長髮的輕盈自然，能輕鬆地營造出優雅隨性的氛圍。

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲aespa KARINA。（圖／IG@katarinabluu）

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲輕盈中長髮搭配法式瀏海能輕鬆營造出優雅隨性的氛圍。（圖／IG@lala__hair）

法式瀏海範本4：水波紋長髮

水波紋長髮以柔和有規律的波浪為特色，強調自然的流動感，能讓人散發溫柔、浪漫的氣質，同時不顯得刻意。水波紋長髮與法式瀏海的相互結合，既慵懶又透出魅力，適合喜歡自然、隨性，又帶有優雅氣質的女生。

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲水波紋長髮搭配法式瀏海。（圖／IG@_imminnn）

法式瀏海範本5：自然長直髮

自然長直髮以簡單、柔順的線條為主，整體造型平滑俐落，給人一種清新、不做作的感覺，搭配弧度自然的法式瀏海，可以讓髮型在簡潔的風格中，增添層次與柔和感。

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛。（圖／IG@for_everyoung10）

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲自然長直髮搭配法式瀏海。（圖／IG@_imminnn）

法式瀏海範本6：浪漫波浪捲髮

浪漫波浪捲髮以大弧度、自然的波浪為主，相較緊密的小波浪捲髮，線條更自然、流暢，且能夠修飾臉頰與下巴的輪廓，搭配法式瀏海還可以改善高額頭與顴骨，讓臉型顯得精緻小巧。此外，法式瀏海與捲髮造型堪稱絕配，慵懶浪漫感與女人味十足，是屬於比較成熟的髮型風格。

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲法式瀏海與捲髮造型堪稱絕配。（圖／IG@__erimmm、IG@_imminnn）

法式瀏海範本7：率性低馬尾

低馬尾追求簡約俐落的感覺，特色是會露出比較多的臉部面積，可以透過法式瀏海得到修飾，並且將兩種不同的風格透過髮型完美融合在一起。此外，紮低馬尾時，不要綁得太緊、太貼頭皮，否則會凸顯頭型缺點。建議綁得鬆一點，讓頭髮自然呈現出圓弧形，讓頭型看起來更加飽滿。

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲低馬尾會露出比較多的臉部面積，可以透過法式瀏海得到修飾。（圖／IG@chahong_official）

法式瀏海範本8：高馬尾

高馬尾造型本身既青春又有朝氣，還可以加上蝴蝶結裝飾，展現出甜美、活潑的風格。此外，高馬尾因為會露出脖子，所以視覺上能夠拉長頸部線條，搭配上法式瀏海兩側的弧度，能夠讓整體造型增添不一樣的亮點，也能修飾臉型與招風耳。

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲啦啦隊女神一粒。（圖／IG@ilixoxov）

法式瀏海範本9：可愛雙馬尾

雙馬尾造型看起來很俏皮，馬尾在行走時自然擺動能夠增添活力與動態感，與浪漫的法式瀏海搭配，一次擁有優雅與可愛的風格，有著強烈卻又不違和的反差感。

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲法式瀏海搭配雙馬尾有著強烈卻又不違和的反差感。（圖／IG@momo）

法式瀏海範本10：優雅低髮髻

低髮髻簡單而低調，讓人展現出溫柔穩重的氣質。將頭髮盤起來能凸顯出臉部的輪廓，讓五官更加清晰，搭配法式瀏海遮掩額頭，有助於柔化臉部線條，讓臉蛋更精緻，適合想打造溫柔知性美風格的人。

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲法式瀏海搭配優雅低髮髻，適合想打造溫柔知性美風格的人。（圖／tvN、IG@momo）

法式瀏海範本11：丸子頭

丸子頭造型充滿青春活力，而且能夠凸顯頸部流暢的線條，搭配慵懶自然的法式瀏海，能為丸子頭增添一絲優雅成熟的氣息，不至於顯得孩子氣或太像居家造型，既能展現充沛的活力，又帶有成熟魅力，適合想要減齡的人。

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲趙露思。（圖／微博）

法式瀏海範本12：雙包頭

雙包頭的對稱造型能營造出趣味與靈動感，展現出鮮明的個人風格，還可以使用造型髮飾，提升完整性。此外，圓滾滾的包頭能讓髮型變得更立體，搭配蓬鬆、飄逸的法式瀏海呈現出青春洋溢的氣息。

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲法式瀏海搭配雙包頭呈現出青春洋溢的氣息。（圖／IG@0724.32、IG@imwinter）

法式瀏海範本13：單麻花辮

單麻花辮的造型是將頭髮編成一條麻花辮，比起放在後面，放在側邊會帶給人輕鬆又俏皮的感覺，還能露出脖子的線條，看起來相當清爽；搭配自然蓬鬆的法式瀏海，可以修飾臉部的外輪廓，還能在少女感的造型之中融入柔美特質，是營造清新逆齡風格的好選擇。

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲aespa Winter。（圖／IG@imwinter）

法式瀏海範本14：減齡雙辮子

雙辮子將頭髮乾淨收攏成兩束，搭配上浪漫微捲的法式瀏海，能夠避免造型過於可愛，也可以藉由兩側瀏海的捲度為髮型增加層次感。如果想要有更多亮點，推薦大家使用具有設計感的髮夾或髮圈，讓造型更有變化。

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲Minnie。（圖／IG@min.nicha）

法式瀏海範本15：公主頭

公主頭的特色在於它能營造出髮量豐盈的效果，很適合頭髮扁塌或髮量較少的人。如果是髮量較少的女孩，也可以嘗試「蛋捲公主頭」，蓬鬆的捲髮讓人充滿浪漫的氛圍，搭配上同樣風格的法式瀏海，能夠加強優雅的感覺，是適合約會或正式場合的髮型。

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛。（圖／IG@for_everyoung10）

法式瀏海的3個整理秘訣

法式瀏海的特色就是自然的凌亂感，不用過度吹整，但若想要仔細打理，過程也十分簡單，以下介紹三種強化造型的方式：

1. 使用圓梳＋吹風機吹整

使用直徑較小的圓梳搭配吹風機，就能輕鬆將瀏海吹出蓬鬆自然C字彎，優點是造型自然且不傷髮質，缺點則是捲度不持久。

若瀏海比較扁塌，也可以簡單透過夾子＋吹風機調整髮根的蓬鬆度。先在髮根處「水平」夾上夾子，接著根據情況噴上定型液，稍微用吹風機吹整，不用吹太久、有微微熱度即可，頭髮冷卻後再拿下夾子，瀏海就有蓬蓬的弧度了。

 
 
 
 
 

2. 使用加熱工具

另外也可以使用電棒或平板夾，讓法式瀏海的捲度更加持久。首先將前額瀏海夾出自然的澎度，臉頰兩側較長的頭髮則可以根據喜歡的風格夾出C字彎或S型。特別提醒：使用加熱工具前，先噴上抗熱噴霧，能夠保護髮絲不受高溫加熱而損傷。

▲法式瀏海 。（圖／翻攝自IG）

▲用電棒或平板夾能讓法式瀏海的捲度更加持久。（圖／IG@IG@seoryn__0）

3. 髮捲＋噴定型液

若擔心常常使用電棒或平板夾會傷害髮質，也可以考慮使用髮捲搭配定型液，同樣有捲度持久的效果。方式是將頭髮固定在髮捲上後，等待一段時間再將髮捲拿下，最後薄薄的噴一層定型液即可。

 
 
 
 
 
 

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 瀏海, 髮型, 法式瀏海, 短髮, 中短髮

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