安格斯12星座一周運勢5／12-5／18　天蠍別只顧爭輸贏、射手自帶桃花

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



金星進駐，這周牡羊座迎來一年之中戀愛人氣的魅力高峰期，挾帶著天然呆卻又自信敢言的氣場，人群中的單身牡羊可以感受到明顯的好感投射，走在路上都像在發電，想脫單，記得讓溫柔與包容跑在衝動前頭。有伴者近期情感熱度升溫，相處勝在「柔中帶攻」，溫柔的以退為進，情人絕對聽你的！

金牛 4.21～5.20



太陽、水星合相，金牛座愛情人際場域全面啟動！這周再被動的金牛也能走入核心，發揮影響。單身牛主動與人對話的意願提升，不再只是等待命運情感邊緣人，有對象者則適合重新建立溝通默契，太久沒講心裡話的情侶，這周說出口的每句都能成為關係的轉機。這周的人際感應力也很強，適合經營關係、聯絡舊識。

雙子 5.21～6.20



逆行的冥王星將成為近期雙子情感動向的關鍵，也促使你開始回頭檢視關係中較為深層的面向，單身雙子會懷念某段特別的情感模式，甚至會對特定類型再度著迷，務必小心陷入舊模式的循環。有對象者則要注意「關係裡的控制權」，你可能試圖讓對方照你方式去愛，反而讓關係變得窒息。

巨蟹 6.21～7.21



這周滿月對巨蟹座的影響將高於其它行星之上，柔和的月光將照亮你的戀愛宮，情緒起伏變得立體，心動與失望來得同樣迅速。單身者容易因一場對話或一個眼神誤以為對方有意，卻很可能只是內心的獨角戲。愛情中的巨蟹請把界線拉好，不要自我感動式付出，否則換來失落的只會是你，釐清情緒性爭執背後的真正需求，你其實不是要爭輸贏，而是想被理解。

獅子 7.22～8.22



金星走在隱性的相位，這周的獅子座不像往常那麼需要舞台，反而適合在退一步的關係中找到情感的安全感，這段時間的你對思想交流的渴望，將高於外貌條件。單身獅容易對長輩或外地人心動。有伴侶者，會更重視是否能未來與成長性，這段時間的你想法更為實際，對情人的態度也相對嚴肅，相處記得保留一點幽默與溫柔喔！

處女 8.23～9.22



處女座這周情緒受到冥王星逆行的牽動，些微的小事都很可能引爆你長期累積的不耐。愛情氛圍充滿壓力感，單身處女座會覺得沒人懂你，對於社交也有些意興闌珊，連曖昧都懶。有伴者則進入一種「所有事都很煩」的模式，對方的一句話可能就是導火線。其實你真正需要的是一場深呼吸，而不是拚命付出再去計較得失。

天秤 9.23～10.22



這周的天秤座無論單身或身邊有伴，都會在金星影響下迎來關係能量的強勢聚焦。心有所屬的單身秤，不妨找時機向對方釋放明確訊號，主動對話會讓關係快速推進；有對象者則進入彼此默契大增的甜蜜期，適合談未來、談生活。朋友關係同樣有所嶄獲獲，不要因「誰跟誰比較好」而產生誤會，保持客觀是維持圈內和諧的關鍵。

天蠍 10.23～11.22



這周天蠍迎來本命滿月潮，內心的愛與怒都被放大。單身者的戀愛情緒高漲，淡淡的孤單感將讓你變得容易對某人動情，但也可能因為對方一個舉動而翻臉。冥王星逆行之下你也會更想要尋感安全感與自我保護，與情人之間容易因小事翻舊帳，建議你別在每件事上爭輸贏，很多時候退一步不是輸，是讓彼此有喘息空間。

射手 11.23～12.21



射手愛情運勢持續走揚，單身者帶桃花，容易在休閒娛樂、興趣課程中遇見讓你驚艷的對象；有伴者則適合規劃小旅行或一起做些「開心」的事，不僅能一解工作、生活的煩憂，兩人之間也更有火花。值得一提的是，本周冥王星逆行三宮，提醒你在與人的交際、對話中需更清楚表達內心想法，避免用開玩笑包裝認真。

摩羯 12.22～1.19



感情能量潛移默化的一段周期！太陽與水星大大撼動著摩羯的戀愛宇宙，愛情的存在感開始變濃，即使沒有展開行動，也默默出轉曙光。單身者可用「關心」取代告白，有伴者則會透過實際行動證明情感，主動負責或為對方打點瑣事，兩人關係將更進階。近期冥王星逆行在你的財務宮，得時時注意荷包與存款的波動，別再眼不見為淨囉！

水瓶 1.20～2.18



這周對水瓶座來說愛情與自我將成為最需要整合的課題，你可能開始強烈感覺到「我還要再繼續讓步嗎？」的質疑，單身水瓶在戀愛中會展現強勢與個性，會被直來直往、具自我風格的人吸引。有伴者則容易因為關係中的主導而發生潛在角力，若感情中有不平衡、壓抑或假裝的部分，這段時間將無法再忽視。

雙魚 2.19～3.20



雙魚這周運勢的關鍵詞是「感受」。單身雙魚這周會對那些能帶來實質安全感的人產生興趣，對方未必最浪漫，但就是讓你有種穩定安心的依靠感；有伴者則會重新審視關係裡的細微的部分，可能從柴米油鹽的相處細節中看出愛情溫度。冥王星逆行在你十二宮，也讓你更想獨處與反思個人與愛情的本質，比起各種社交活動，適度的獨處將能為你帶來更多良性能量。

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