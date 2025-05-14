宋智孝來台素顏現身信義區美翻　分享她維持少女感的5個穿搭秘訣

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

宋智孝近日來台宣傳她的新節目《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》，工作結束後竟素顏出現在信義區，自然少女感狀態令人驚艷！

由於韓劇《苦盡柑來遇見你》在台灣的高人氣，大家對於「海女」的瞭解已經更為普遍，而RM女神宋智孝近日來台宣傳實境節目《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》，她不僅是親身挑戰、體驗海女生活，更想藉此傳遞海女文化的價值。

這回時隔七年再次來台，宋智孝依然保持自在灑脫的個性，在工作結束後，頂著素顏就出現在台北信義區街邊，與工作人員們小酌，令人再次被她自然又親民的個性給圈粉。即使過了40歲，宋智孝依然給人自帶少女感的印象，這與做了多少醫美無關，而是一種發自內心的態度，當然穿搭也是提升少女氣息的一部分，那麼宋智孝有什麼小秘訣呢？一起來看看。

公主風單品



像是有公主澎袖、荷葉邊或是蕾絲的元素，都是製造浪漫公主風格的實用單品，如果擔心太過「裝可愛」，那麼白色將會是不會出錯的選項。

露背小洋裝



許多女生過了一定的年紀後，會給自己設下不能再穿裸露肌膚服裝的限制，但其實不論年齡，都應該自信面對自己的身體狀態，像是宋智孝喜歡穿的露背小洋裝，簡直就是逆齡神器！

繽紛亮眼色系



有時會發現衣服怎麼買都是一成不變的黑灰白色系嗎？可能是你在不自覺間，給自己的穿搭設立框架，變得不再敢去駕馭鮮豔的造型，但其實適時的在穿搭中加入繽紛顏色，能讓整個人都亮起來，人也變得更活潑俏麗了。

營造學生風格



運用眼鏡配件、學院風單品，可以營造出學生般的氣息，就像是回到了身為在學少女的時光，同時也會增加知性氣質。

短褲＋球鞋



想養成少女感，那麼就必須改掉一味追求女性魅力的習慣，凸顯身型的裙裝、高跟鞋固然美麗，但也容易塑造出成熟的個人形象，平時多以中性的打扮，例如短褲＋球鞋更能保持著輕鬆活力的態度。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 《魔鬼的計謀2》崔玹準竟是超模潛力股？曾為Saint Laurent走秀、時尚駕馭力超強



● 韓星同款棒球帽推薦：Karina卡姐代言MLB必火、Felix私服曝光全新帽子品牌！

