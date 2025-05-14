fb ig video ETtoday search mobile

宋智孝來台素顏現身信義區美翻　分享她維持少女感的5個穿搭秘訣

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

宋智孝近日來台宣傳她的新節目《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》，工作結束後竟素顏出現在信義區，自然少女感狀態令人驚艷！

由於韓劇《苦盡柑來遇見你》在台灣的高人氣，大家對於「海女」的瞭解已經更為普遍，而RM女神宋智孝近日來台宣傳實境節目《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》，她不僅是親身挑戰、體驗海女生活，更想藉此傳遞海女文化的價值。

這回時隔七年再次來台，宋智孝依然保持自在灑脫的個性，在工作結束後，頂著素顏就出現在台北信義區街邊，與工作人員們小酌，令人再次被她自然又親民的個性給圈粉。即使過了40歲，宋智孝依然給人自帶少女感的印象，這與做了多少醫美無關，而是一種發自內心的態度，當然穿搭也是提升少女氣息的一部分，那麼宋智孝有什麼小秘訣呢？一起來看看。

公主風單品

像是有公主澎袖、荷葉邊或是蕾絲的元素，都是製造浪漫公主風格的實用單品，如果擔心太過「裝可愛」，那麼白色將會是不會出錯的選項。

露背小洋裝

許多女生過了一定的年紀後，會給自己設下不能再穿裸露肌膚服裝的限制，但其實不論年齡，都應該自信面對自己的身體狀態，像是宋智孝喜歡穿的露背小洋裝，簡直就是逆齡神器！

繽紛亮眼色系

有時會發現衣服怎麼買都是一成不變的黑灰白色系嗎？可能是你在不自覺間，給自己的穿搭設立框架，變得不再敢去駕馭鮮豔的造型，但其實適時的在穿搭中加入繽紛顏色，能讓整個人都亮起來，人也變得更活潑俏麗了。

營造學生風格

運用眼鏡配件、學院風單品，可以營造出學生般的氣息，就像是回到了身為在學少女的時光，同時也會增加知性氣質。

短褲＋球鞋

想養成少女感，那麼就必須改掉一味追求女性魅力的習慣，凸顯身型的裙裝、高跟鞋固然美麗，但也容易塑造出成熟的個人形象，平時多以中性的打扮，例如短褲＋球鞋更能保持著輕鬆活力的態度。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 《魔鬼的計謀2》崔玹準竟是超模潛力股？曾為Saint Laurent走秀、時尚駕馭力超強

● 韓星同款棒球帽推薦：Karina卡姐代言MLB必火、Felix私服曝光全新帽子品牌！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 宋智孝, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

熱門文章

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

朴信惠背15萬BV「枕頭包」像極女大生　媽媽拎愛馬仕優雅亮相

朴信惠背15萬BV「枕頭包」像極女大生　媽媽拎愛馬仕優雅亮相

中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌

中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌

「最獨立三大星座女」從不依賴男人！Top 1一心賺錢讓自己活得有底氣

「最獨立三大星座女」從不依賴男人！Top 1一心賺錢讓自己活得有底氣

春夏短髮造型推薦　「蓬鬆微翹短捲髮」俏皮又靈動讓髮型更有變化 凱特王妃掏7萬買「貝嫂」設計的褲裝　俐落剪裁又美又帥 梅西166萬勞力士新錶上手　「雪碧圈」陶瓷面是亮點 「GD好友」男神李洙赫來台帥翻！貴氣機場穿搭高顏值臉蛋搶鏡 「太少喝水」也中！8個加速衰老生活習慣　讓你老起來等 睡越久不一定越健康？3個常見的「睡眠誤區」一次看 CITIZEN光動能錶注入飛行魂　「熊貓面」帥上天

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面