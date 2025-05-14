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每8秒賣一瓶的奇蹟乳霜！補充、留住肌膚彈力超有感

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

肌膚的老化無時無刻在進行，雖然每天無法視覺上察覺，但時間一長、等到真正有感，往往已經回不去，因此，從日常就該注意呵護，近期就有不少厲害的抗老單品，不僅可以增加臉部澎彈度，更能撫平細紋、增加光澤感。

＃克蘭詩 煥顏緊緻膠原晚霜，50ml、售價4050元

克蘭詩,DHC,京城之霜,抗老,保養,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

近期獲得B Corp永續企業認證的克蘭詩，不只是在環境永續上更進一步，未來也將持續超越自我，期許於2025年底80%的植物成分將達有機認證標準，並且計劃於2030年前，讓1／3植物原料來自永續耕作。睽違7年終於升級的明星商品煥顏緊緻膠原晚霜，曾締造8秒賣出一瓶的奇蹟，這次不僅推出環保補充瓶，更專注於「存住膠原蛋白」，搭載的全新3D植萃膠原科技，除了補充彈力、緊緻肌底，更能降低彈潤流失，賦予肌膚更有感長效的飽滿力量。

＃DHC 逆轉肌齡精華霜，50ml、售價1080元

克蘭詩,DHC,京城之霜,抗老,保養,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

擦了再多保養品，好像都有難以吸收、無法滲透之感？關鍵在於肌膚本身狀態紊亂，吸收通道當然無法好好作用，以此為研究中心，DHC打造全新逆轉肌齡精華霜，應用植物神經醯胺、水解酵母、赤藻糖醇、植物胎盤素等配方，再加強肌膚滋養潤澤的同時，更可以實現透明感，重塑細膩飽滿彈力。

＃京城之霜 超維A微晶冰錐撫紋貼，售價900元

克蘭詩,DHC,京城之霜,抗老,保養,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

美容專家牛爾的京城之霜在2025年推出全新超維A微晶冰錐撫紋貼，比起一般的微針貼片更大更多，可以針對肌膚進行全面調理，87%高濃度玻尿酸製成的溶解型冰錐晶體，搭配超維A+ HPR、抗皺雙胜肽、60植萃精華，能夠更深層注入肌膚抗老能量，重現細緻平滑。

關鍵字：

克蘭詩, DHC, 京城之霜, 抗老, 保養

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