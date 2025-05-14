無印良品敏感肌系列推升級款　舊款包裝將停止販售

▲MUJI無印良品敏感肌系列推升級款，舊款（圖右）將停賣。（圖／品牌提供）



記者蔡惠如／綜合報導

日系生活品牌無印良品MUJI旗下熱銷的「敏感肌系列」，近期推出全新升級版，標榜強化保濕效果與更改外包裝，其中最熱賣的敏感肌化妝水，大家所熟悉的全透明瓶身也將改款，並再細分為清爽型、滋潤型與保濕型，讓使用者能根據膚況挑選，等市面上存貨銷售完畢，將全面更新成更具永續特色的新包裝。

MUJI無印良品近日宣布其敏感肌保養系列全面升級，與舊款相比，這次的升級強調「保濕力提升」與「永續發展」，並針對敏感肌容易缺乏的保護成分進行補充。新版本不僅強化保濕效果，還引入更多天然成分，並採用回收包裝材質，更符合現代消費者對環保與低刺激保養的需求。

品牌表示，新版敏感肌系列以大自然成分為基礎，添加三種植物萃取，包括尤加利葉、馬齒莧和葡萄柚籽，這些成分具有舒緩和保護效果，還添加了神經醯胺以及五種胺基酸，幫助提升肌膚鎖水能力，同時加入甘草酸二鉀，進一步減少肌膚粗糙感。產品中的水源也特別選擇了pH值接近淚液的水，提升親膚性和吸收效果。

此次升級涵蓋了多款日常保養產品，包括年銷量可破30萬瓶的熱門暢銷商品化妝水，以及乳液、乳霜和多效合一的ALL IN ONE美容凝膠。化妝水與乳液也再細分為清爽型、滋潤型與保濕型，方便不同膚質的顧客根據需求選擇。ALL IN ONE美容凝膠則主打忙碌的上班族或男性客群，洗臉後只需一個步驟即可完成基礎保養。

在包裝上升級版也將永續理念融入設計，全系列化妝水與乳液瓶身採用100%回收再生PET材質，未經漂白處理，保留素材的原始色澤，並採用符合人體工學的柔滑線條設計，提升使用便利性。

目前MUJI敏感肌保養系列已經在全台門市全面上市，300ml化妝水與乳液各售250元，與之前版本相差無幾，ALL IN ONE美容凝膠售價290元，保濕乳霜售價290元。而舊版本包裝則待市面存貨銷售完畢隨即下市。

英國品牌Dyson近期也推出一款結合永續包裝元素的「美髮造型產品系列Chitosan」，包含兩款護髮精華乳（光澤型、滋潤型）與一款完美定型乳，主打從髮芯修護到造型定型。核心成分來自天然萃取的高分子殼聚醣，靈感來自建築三角結構，號稱能撐起髮絲的彈性與曲線，讓造型持久不僵硬。

包裝則走環保路線，可替換補充瓶設計，結合NFC智慧晶片，手機輕碰瓶身就能連上造型指南。Supersonic r吹風機現已上市，售價為新台幣14,900元；Chitosan造型系列每瓶1,990元，補充瓶1,790元。即日起至6／30止推出「新色大戰 戴你好看」抽獎活動，購買指定色系商品並登錄發票，有機會抽中電動機車等獎品。