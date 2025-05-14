彩色機芯報時好搶眼　Chronoswiss年產千只錶迎新風貌

▲Chronoswiss採用CVD電鍍處理呈現彩色機芯的 Q-Repeater Scream二問錶，1,560,000元。（圖／Chronoswiss提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以三針一線設計著稱的Chronoswiss瑞寶錶，過往古典的設計深植人心，近年來保留洋蔥錶冠、透明底蓋等經典元素，再注入運動風格與創意巧思，以嶄新面貌予藏家驚喜。經過CVD電鍍處理呈現彩色機芯的Q-Repeeater二問錶正是最佳代表，其核心來自1990年代專為品牌所開發的機芯，經過品牌重新修復與升級，讓佩戴者只需按下10時方向按鈕，即可聆聽報時與報刻的美妙聲音。





▲Chronoswiss Small Second Blue Orbit小秒顯示腕錶，面盤以手工機刻雕花裝飾，358,000元。

Chronoswiss於面盤設計也下了不少功夫，今年新款顯示小秒的Small Second Desert與Blue Orbit腕錶，前者結合雷射與融合十層奈米印刷技術於面盤呈現沙丘圖案，Blue Orbit腕錶則以品牌擅長的手工機刻雕花為藍色面盤增添優雅氣息；而鍾愛運動風的錶迷，亦可在此年產量約1,200只腕錶的品牌尋得帶有賞玩樂趣的休閒錶款，新作PULSE One腕錶呈現招牌的三針一線設計，6時位置為逆跳秒針，每隔30秒上演逆跳秀吸睛，此外，品牌首度打造與錶殼無縫接軌的一體式鈦金屬鍊帶，戴起來輕盈舒適。





▲Chronoswiss具逆跳秒功能的PULSE One Sand腕錶，475,000元。

獨立製錶品牌H. Moser & Cie.也有源源不絕的創意，以及不放Logo也能讓錶迷一眼辨別品牌的高超設計，今年探索寶石之美，推出以寶石打造面盤的Pop系列，精選緬甸玉、綠 松石、珊瑚、粉紅蛋白石、青金石、檸檬綠玉髓打造撞色面盤，應用在勇創者小秒針概念腕錶、陀飛輪概念腕錶與三問報時陀飛輪錶，款款都是限量發行。





▲H. Moser & Cie. Pop系列勇創者小秒針概念腕錶，緬甸玉和粉紅蛋白石面盤款限量28只 。（圖／H. Moser & Cie.提供）