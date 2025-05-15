fb ig video ETtoday search mobile

3種「省錢心理學」幫你無痛儲蓄　默默存下一桶金

>

▲省錢,存錢,數錢。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲觀察自己的消費習慣，才能有效的運用自己每月的薪資，並減少一些情緒化的不理性花費。（圖／unsplash、Pakutaso、pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

每個月薪資有限，若再加上目前開支等於收入，幾乎是「月光族」的生活，不但心理負擔大，或許也會耽誤自己想做的事，建議可以從花錢方法下手，巧妙利用3種心理學，讓你從現在好好存錢，未來計畫也能更穩健。

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務。（圖／pixabay）

▲錢都不知不覺被花掉，就該檢視自己的花錢方式。

每個月賺的錢，扣掉基本開支，一定有些剩餘，但那些錢就是不知不覺地被消耗，主因就是我們的消費習慣，有時候無意識的消費，就會讓銀行存款或收入大量的被消耗，若檢視自己的花錢方法，大部分都不知道錢究竟花在哪，最好培養出3個小習慣或概念，可以幫你留住更多存款。

▲存錢，儲蓄，理財。（圖／pixabay）

▲善用心理學方法，讓儲蓄愈來愈多。

機會成本
機會成本的意思就像是「現在你下了這個決定，所要放棄的成本」，假設有2個工作機會，你選擇了A工作，意同放棄了B工作，B工作就是你的機會成本，使用這樣的思維，再用消費的習慣帶入，就會有更多的理性思考，像是你花了2,000元做1小時的SPA，在花這筆錢之前，多想一下這2,000元還能換成什麼？或許可以買一個能收納的書櫃，讓家更整齊，生活空間就會更舒服等，這樣的思考會讓你在購物前多點理性思維。

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，股市，投資，金錢。（圖／pixabay）

制定雜費的總預算
許多人會把金錢的用途分類，像是跟家族聚餐時，就會覺得這些錢是「該花的」，應該要從「娛樂」或「雜費」等項目抽出計算，以減輕自己對於花費金錢的不安感，其實除了每月基本開支如房租、水電等這種一定要花的列出項目外，其他都應歸類在雜費（無論是什麼理由），然後訂出一個總預算來處理。

▲專業,辦公,計畫,省錢,記帳,打字,。（圖／翻攝自pixabay）

把花錢變得很麻煩
現在信用卡、手機支付等科技商品，把付錢的這件程序「往後推進」，讓你付錢付得很快，隔月收到帳單時還得很慢，雖然有些回饋很誘人，但最終都是增加消費而已，建議使用零存整付定存來強迫儲蓄，薪水入帳後就直接扣除一筆存款，再搭配上帳戶有錢才可刷卡的金融信用卡，雙管齊下擺脫月光族。

關鍵字：

儲蓄, 心理學, 消費, 月光族, 理性思考

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【閃兵案】陳大天「坦然面對」拿下口罩面對媒體

熱門文章

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

鬼鬼同款小CK珍珠鍊包、愛心吊飾要送你了

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

許瑋甯21萬香奈兒包遮孕肚　準媽咪散發幸福光

許瑋甯21萬香奈兒包遮孕肚　準媽咪散發幸福光

「世紀好男人」星座Top 3！第一名不擅長耍甜蜜　但最值得依靠終生

「世紀好男人」星座Top 3！第一名不擅長耍甜蜜　但最值得依靠終生

凱特王妃掏7萬買「貝嫂」設計的褲裝　俐落剪裁又美又帥

凱特王妃掏7萬買「貝嫂」設計的褲裝　俐落剪裁又美又帥

安格斯12星座一周運勢5／12-5／18　天蠍別只顧爭輸贏、射手自帶桃花 朴信惠背15萬BV「枕頭包」像極女大生　媽媽拎愛馬仕優雅亮相 彩色機芯報時好搶眼　Chronoswiss年產千只錶迎新風貌 女生獨旅的5大好處！擁有所有行程的決定權、享受當下無須掛心他人 宋智孝來台素顏現身信義區美翻　分享她維持少女感的5個穿搭秘訣 李洙赫示範「禁慾系穿搭」！拆解教科書級範本快跟上 中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面