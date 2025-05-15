夏日精選包款！Prada藤織亞麻水桶包超可愛、BV迷你尺寸CIAO CIAO更燒

記者鮑璿安／綜合報導

炎炎夏日到來，不少品牌都為主打包款換上全新的尺寸和材質，要注入更加輕盈自在的隨身感受，BOTTEGA VENETA為招牌包款CIAO CIAO帶來全新縮小版尺寸，而Prada擁有一系列彩色編織單品，實在讓人好想在第一時間入手。





▲受到許多極簡愛好者推崇的BOTTEGA VENETA包款CIAO CIAO，在2025早秋系列換上了全新的小巧尺寸。（圖／品牌提供）

受到許多極簡愛好者推崇的BOTTEGA VENETA包款CIAO CIAO，在2025早秋系列換上了全新的小巧尺寸，更適合亞洲女孩們日常外出使用，設計重點依舊保留了標誌性的Intrecciato皮革編織技術與Knot金屬繩結細節，並採用了可翻折式包蓋設計，容量也恰到好處，可容納隨身物品，搭配肩帶賦予包款靈活多變的造型選擇。包身則選用絲滑小牛皮製成，體現品牌一貫的現代美學與優雅態度。





▲Prada以藤織、仿拉菲草鉤織等輕盈的材質，運用在各式包款上 。（圖／品牌提供）





▲木質提把鉤織提包、流蘇造型包款超浪漫 。（圖／品牌提供）



Prada也推出一系列彩色編織單品，成為夏日美好的調色盤，以藤織、仿拉菲草鉤織等輕盈的材質，運用在各式包款上，像是熱賣Aimée包款從皮革材質搖身一變為拼接鉤織肩背包，甚至有可愛的流蘇造型包款，盡顯浪漫格調。另外也帶來了多色的鉤織提包，從裡到外都洋溢度假氛圍；而藤織亞麻混紡肩背包與木質提把鉤織提包更以異材質結合勾勒出獨特態度，各式包款以粉紅色、豔陽橘、天空藍、青草綠等彩虹般的彩盤，編織專屬夏日風情。