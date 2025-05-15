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吃豆腐會白、醬油變黑？想要白皙必打破的生活迷思

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、圖／達志示意圖

台灣地區日照強烈，加上現代人的通病，熬夜、壓力大、外在環境的刺激等等，女性皮膚偏黃、暗沉的問題日益嚴重，要如何讓肌膚恢復健康的白皙透亮，建議透過正確的保養方式，讓肌膚重現嫩白。

【肌膚美白必做】

1.遵循生理時鐘周期

掌握良好的生活作息與睡眠習慣，一般褪黑激素作用的時間是從晚上10點到凌晨2點，有很強的自我修護功能，因此建議在這段時間就睡覺好好的修護，修復日間的肌膚損傷。

2.培養良好的飲食習慣

均衡攝取營養與維持運動，是幫助全身正常運作與代謝的關鍵；而很多人為了肌膚白皙，都會吃「白色食物」增加白皙感，不過，曾德朋表示，這跟「白色」的外型無關，像是黑豆做的黑色豆腐，因為黑豆裡面擁有大量的賽洛美，擁有很強補濕、保濕力，吃了會有美容效果，而黃豆製作的豆腐、豆漿也是。

另外，很多人也以為醬油會讓肌膚變黑，其實醬油也是黑豆做成的，只是現在很多醬油除了黑豆，還會添加別的化學成分，容易在身體產生自由基，身體無法代謝，跟本身看起來黑無關。

3.做好防曬抵抗紫外線

紫外線是讓肌膚變黑的重要因素之一，因此防護也顯得相當重要，透過有防曬係數的單品阻擋刺激，避免肌膚發炎。

4.加強抗氧化能力

多多補充抗氧化的物質，像是薏仁就有很好的抗氧化能力，能夠清除自由基，或是可以搭配一些複合功效的美白保養品。

關鍵字：

美白, 保養

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