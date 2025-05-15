不讓乾黃「稻草髮」提前報到！染後避免做4件事美色更持久

記者李薇／台北報導 圖／roses_are_rosie IG、yeh.shaa_ IG

跟著時尚的腳步，許多年輕人都想要染上繽紛的髮色，但美美的顏色卻往往很難持久，總是一下就變得枯黃、乾燥，以下就整理4個小秘訣，讓髮色可以更加持久，延長「稻草頭」提前報到的時間。

1.避開高溫

高溫容易加速頭髮的顏色流失，因此，在洗髮的時候建議用溫水沖洗，吹整的過程也使用溫風或是冷風，避開高溫，若是真的需要使用電棒或是平板夾，也建議溫度不要調太高。

2.剛染完不能用校色洗髮精

剛染完，為了保持顏色的持久與完美，很多人都會馬上使用校色洗髮精，但這類型的洗髮精pH值會比一般洗髮精高，反而會造成髮色不穩定，因此，建議等顏色褪去一點之後，再行使用。

3.染髮後不要常用一般洗髮精

通常染後的頭髮都會比較乾燥、缺乏滋潤，建議可以挑選染後專用的髮品進行每天的養護清潔，這類髮品大多含鎖色因子，可以讓顏色更加持久，不會像一般洗髮精清潔力強，會加速髮色流失。

4.染髮前不要過度傷害髮絲

健康的髮質能夠讓色料更加均勻的附著，也能增加持久度，反之，乾燥、粗糙又容易斷裂的髮絲，染上顏色之後，比較容易褪色，因此，健康的髮質很重要。