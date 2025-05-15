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SOGO大巨蛋影城棟5／25開幕　Paul Frank全台首店插旗

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▲SOGO大巨蛋影城棟5／25正式開幕。（圖／業者提供）

▲SOGO大巨蛋影城棟5／25正式開幕，進駐Paul Frank全台獨家首店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO大巨蛋「遠東Garden City」其位於市民大道旁的影城棟，SOGO今（5／15）宣布1F光之花園將於5／25正式開幕，主打潮流、戶外與運動三大主題，集結美式潮流、韓系時尚、戶外機能到日系設計7大品牌，其中包括Paul Frank全台獨家首店，搭配其他旗艦店與概念店，主打喜愛時尚與運動風格的消費者。

Paul Frank以其標誌性的小猴子Julius與鮮明的色彩設計為核心，受到不少潮流人士支持，全台首店提供從服裝、配飾到文具等多樣化商品，滿足不同年齡層的潮流愛好者。開幕期間單筆消費滿1,680元，即贈經典品牌掛飾（限量500個）。

韓人氣包款品牌Carlyn百貨旗艦店也同步推出插旗，該品牌以精緻工藝與現代時尚結合的「Timeless Bag」廣受歡迎，深受韓星喜愛。開幕首7日單筆消費滿3,000元，即可現折300元（9折以下優惠商品除外），同時全館吊飾配件全面9折，春夏系列更提供單一價優惠。

▲SOGO大巨蛋影城棟5／25正式開幕。（圖／業者提供）

主打戶外運動愛好者的HOKA旗艦店也進駐，開幕期間單筆消費滿6,000元，送品牌托特包，滿8,800元更可享800元現金折扣（限定商品除外）；LeSportsac全新概念店也在此亮相，開幕期間可享滿額優惠。

SOGO表示，影城棟1F光之花園也將同步推出「#5525五月天MAYDAYLAND回到那一天台北限定特展」，從5／25至7／12期間設有多個互動展區，包括時光機器、盛夏派對等，並提供扭蛋、拍貼等趣味體驗。5／26至5／29單日消費滿2,500元，可兌換#5525拍貼兌換券（每日限量250份）；全館單日累積消費滿5,000元，可獲得1F食尚庭園200元美食抵用券。另開幕期間下載APP並於影城棟1F光之花園消費，即可獲得HAPPY GO點數100點。

▲SOGO大巨蛋影城棟5／25正式開幕。（圖／業者提供）

▲戶外品牌snow peak也將進駐影城棟。

SOGO團隊操刀的遠東Garden City大巨蛋預計分成4區開放，影城棟除了一樓之外，還有上層的主題餐廳將在8月陸續到位，強調擁有露天露台設計，能享受愜意的陽光跟微風，還能俯瞰松菸園區，而最大量體的B區預計最快在年底到位，目前全區開放的預計時程將在年底至明年第一季。

關鍵字：

SOGO, 遠東GardenCity, 開幕活動, 大巨蛋, Paul Frank

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