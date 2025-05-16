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你其實是渴不是餓！「5個方法」教你擺脫情緒性飲食

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▲▼「5個方法」教你擺脫情緒性飲食 。（圖／Unsplash）

▲飯前一杯水，避免將口渴誤認為飢餓。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大、三餐不定食，不少人因為少吃一餐而大吃大喝，情緒性飲食不僅會導致體重增加，還會對整體健康產生負面影響，以下是五個實用的建議，不妨作為參考。

▲▼「5個方法」教你遠離暴飲暴食。（圖／Unsplash）

#制定規律的飲食計劃

規律的飲食計劃是避免暴飲暴食的基礎。每天定時進餐，包括三餐和兩次健康的小吃，能夠幫助穩定血糖水平，減少飢餓感。確保每餐包含均衡的營養成分，如蛋白質、纖維和健康脂肪，這樣可以提供持久的飽腹感，減少進餐之間的零食攝入。

#專注於食物質量而非數量

選擇高質量的食物，如全穀物、水果、蔬菜、瘦肉和健康的脂肪。這些食物不僅營養豐富，還能提供更長時間的飽腹感。避免高糖、高脂肪和加工食品，這些食品通常會引發暴飲暴食的慾望。

▲▼「5個方法」教你遠離暴飲暴食。（圖／Unsplash）

#學會識別飢餓和飽腹感信號

學會傾聽身體的飢餓和飽腹感信號，是避免暴飲暴食的關鍵。吃飯時，慢慢咀嚼，每一口都充分品味，這樣能讓大腦有時間接收到飽腹感信號。飯前可以喝一杯水，這樣有助於防止錯誤地將口渴誤認為飢餓。

#保持良好的心情管理

情緒波動是暴飲暴食的常見原因之一。學會管理壓力和情緒，可以有效避免情緒性暴食。尋找健康的情緒管理方法，如運動、冥想、與朋友交談或發展興趣愛好，這些方法都能幫助你在面對壓力時不依賴食物來安慰自己。

▲▼「5個方法」教你擺脫情緒性飲食 。（圖／Unsplash）

#營造健康的飲食環境

營造一個有助於健康飲食的環境，有助於減少暴飲暴食的風險。將健康的零食，如水果、堅果和優酪乳，放在容易取得的地方，而將高糖、高脂肪的零食遠離視線。此外，進餐時關掉電視和手機，專注於食物本身，這樣可以更好地控制食量。

關鍵字：

健康飲食, 暴飲暴食, 心情管理, 食物質量, 飢餓感

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