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張員瑛新代言美照長腿纖腰齊發！穿TOMMY HILFIGER超甜根本人間洋娃娃

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記者鮑璿安／綜合報導

南韓女團IVE成員張員瑛擁有高挑身材與甜美臉蛋，在海內外人氣都很高，身為時尚寵兒的她，最近更多了全新身分，TOMMY HILFIGER 宣佈張員瑛成為 TOMMY JEANS 2025 夏季品牌大使，搶先示範一系列美式風格穿搭，讓粉絲們都能夠入手偶像同款。

▲▼ 南韓女團IVE成員張員瑛 。（圖／品牌提供）

▲▼ 南韓女團IVE成員張員瑛 。（圖／品牌提供）

▲▼ 南韓女團IVE成員張員瑛 。（圖／品牌提供）

▲▼ 南韓女團IVE成員張員瑛 。（圖／品牌提供）

▲▼ 南韓女團IVE成員張員瑛 。（圖／品牌提供）

▲ 南韓女團IVE成員張員瑛成為 TOMMY JEANS 2025 夏季形象廣告代言人 。（圖／品牌提供）

TOMMY HILFIGER 迎來時尚偶像張員瑛 (JANG WON-YOUNG) 加入 TOMMY 家族，成為 TOMMY JEANS 2025 夏季形象廣告代言人。這組由攝影師 Mok Jung-Wook 操刀的廣告中，張員瑛換上多套具有Z世代獨特休閒風格的造型，為夏日心境注入了一股輕鬆的能量。系列亮點包括了紅、白、藍三色的休閒 T-shirt，搭配經典牛仔褲與運動鞋；府綢條紋襯衫與百褶迷你裙等較柔和的輪廓，張員瑛露出修長的身材比例，隨著鏡頭展現強大的時尚表現力。

▲▼ 南韓女團IVE成員張員瑛 。（圖／品牌提供）

▲▼ 南韓女團IVE成員張員瑛 。（圖／品牌提供）

▲張員瑛同款條紋上衣與肩背包 。（圖／品牌提供）

品牌也透過此合作強化與 K-Pop 的結合，張員瑛表示 :「能成為 TOMMY 家族的一份子是我的榮幸，這是一個長期以來讚揚自信與女性創意領袖的品牌；全新系列的形象拍攝展現了真實的自我，我希望我們能一起激勵下一代去擁抱獨特的自己，並在每個時刻找到快樂。」

張員瑛同時也是Miu Miu品牌大使，在今年3月前往巴黎欣賞創意總監Miuccia Prada操刀的2025 秋冬時裝秀，在耶納宮 (Palais d’Iéna)揭開序幕，本季以FEMININITIES「女性特質」為題，服裝對女性意義進行思考，將曲線內化隱藏成為全新潮流。Miu Miu秀場的頭排嘉賓一向是看點，張員瑛、i-dle（原(G)I-DLE）成員Minnie以及被譽為「小Jennie」的Meovv 16歲成員Ella看秀，一行人演繹品牌甜美火辣的風格，短裙美腿齊發，狀態十分亮眼。

▲▼ Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu 。（圖／品牌提供）

▲品牌大使張員瑛、i-dle成員Minnie以及女團Meovv 16歲成員Ella看秀 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

IVE, 張員瑛, TOMMYHILFIGER, K-Pop, 時尚

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