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韓妞輕透白開水妝容技巧　最容易被忽略的7個細節先筆記

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記者李薇／台北報導　圖／jennierubyjane IG、goyounjung IG、for_everyoung10 IG

韓妝依舊是現在彩妝的趨勢，但很多人都會遇到一個狀況，就是怎麼畫好像都差一點，以下就分享7個常見的韓妞上妝小技巧，只要多注意這些細節，不僅可以擁有韓妞般的肌膚妝容，也可以讓妝感更加精緻。

彩妝,化妝。（圖／IG）
1.妝前保養做好

在上妝之前的保養非常重要，建議在全臉噴上化妝水之後，使用乳霜加強肌膚的滋潤度，甚至可以搭配簡單快速的按摩，只要妝前保養做好，底妝就先成功了一半。

2.氣墊粉霜按壓的方式

在使用氣墊粉霜的時候，很多人都會用指尖壓氣墊粉蕊，其實這是錯誤的作法，應該將粉撲放在整個氣墊的中間，然後按壓中間，讓粉撲吸滿粉底之後，再輕輕轉一下，可以讓粉霜均勻分佈在粉撲上，增加妝容的均勻度與服貼度。


3.明星不脫妝秘訣

如果想要讓粉底更加持久，在用完光潤感的氣墊粉霜之後，可以再使用持妝度強的氣墊粉霜或是蜜粉，加強在臉部容易出油的T字部位，讓妝感更加持久。

彩妝,化妝。（圖／IG）

4.氣墊粉霜使用技巧

在全臉拍氣墊粉霜的時候，順序也相當重要，從臉部中間開始往外淡出，靠近髮際線與耳後的位置，就用粉撲輕輕往外推開，可以讓臉的妝感更加自然。

5.眼神一定要內眼線

韓國女生現在不流行明顯的眼線，而是看起來就像沒化妝的自然眼線，所以，在畫眼線的時候，絕對不能閉著眼睛描繪，這樣除了會讓眼線看起來很粗，也無法修飾眼型，一定要張開眼睛，順著既有的眼型，透過輕點的方式將睫毛根部填滿，創造出自然的眼神。

6.天生捲翹睫毛上妝手法

在刷睫毛的時候，很多人都會使用Z字型的刷法，但這樣的方式卻很容易讓睫毛下垂，因此，建議在睫毛根部可以使用Z字型刷法，創造出濃密的效果，但睫毛尾端部份就簡單往上刷，才能讓睫毛捲翹。

彩妝,化妝。（圖／IG）

7.讓臉緊實提拉的腮紅上妝位置

在腮紅上，韓國女性追求年輕的感覺，所以，建議下手的的位置要在眼尾向下垂直線外面，不能超過鼻翼水平線的位置，透過比較高的腮紅位置，讓臉部有瞬間往上拉提的效果。

關鍵字：

彩妝, 化妝

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