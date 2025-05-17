《比天堂還美麗》崔熙真小貓眼妝畫法！高冷又傲嬌重點在眼尾

文／美人圈

Netflix《比天堂還美麗》以溫馨又催淚的劇情開播後獲得好評，劇中金惠子與愛貓「索尼亞」在天堂重逢的感人片段，也讓人噴淚！其中飾演「索尼亞」的演員崔熙真更因為神似貓咪的演技、完美重現貓咪傲嬌靈動的模樣，出場僅短短5分鐘就刷爆全網、引發話題，這次一起看看崔熙真的貓系妝容技巧，掌握後也可以化身人間小貓咪！

《比天堂還美麗》崔熙真爆紅！靈動長相被封人間小貓咪

《比天堂還美麗》首播兩集獲得滿滿好評！劇情講述超越生死、年齡與現實生活的浪漫愛情，第二集中主角金惠子與化成人形的愛貓「索尼亞」在天堂重逢，因為金惠子並未第一時間認出自己，傷心的「索尼亞」做出了生前最常做的行為，才被一眼認出！

▲金惠子的愛貓「索尼亞」對比圖。（圖／X@archive_heejin）

▲《比天堂還美麗》劇照。（圖／Netflix）

飾演化成人形「索尼亞」的崔熙真，劇中以這個短短5分鐘的片段掀起超高話題，不僅完美重現貓咪高冷又傲嬌的型態，貓系妝容也非常有看點！銳利的線條卻不過於張揚，相反，可以很好的凸顯貓咪那種傲嬌的冷感。

▲崔熙真貓系妝容掀討論。（圖／Netflix）

小貓眼妝重點在細長眼型＋上揚眼尾

崔熙真雖然本身就是偏傲嬌貓相，但其實重點就在眼型！貓相的眼型是偏狹長、且眼尾有稍微上揚的眼型，給人一種魅惑感，妝容上眼影暈染位置可以稍微扁一點，最高超過雙眼皮折線一些些即可，但可以往眼尾外稍微暈染出去，接著畫出微微上揚的眼線、再用睫毛膏弱化銳利感，掌握後也可以畫出自然的貓系眼妝！

▲崔熙真本身就是偏傲嬌貓相。（圖／IG@heee_jjinn）

《比天堂還美麗》崔熙真小貓眼妝畫法：深淺色加深輪廓

眼妝第一步先用淺色打底，可以讓眼影暈染更有層次。用眼影盤中最淺的「霧面色」，大面積上在整個眼窩及下眼瞼，以鬆散的暈染刷來回刷，接著換一隻稍微小一點的刷子，用稍微深一些的顏色暈染雙眼皮摺及下眼瞼，輕輕上在眼尾後半段並往上暈染，加深煙燻層次。下眼瞼部分可以從「眼尾往眼球下方」去畫，往眼尾平行延伸出去，這步驟是整個煙燻層次關鍵，也可以很好的消腫泡。

▲眼妝第一步先用淺色打底。（圖／IG@bbia.official）

《比天堂還美麗》崔熙真小貓眼妝畫法：眼中開始畫出內眼線

內雙或是單眼皮的眼型因為眼頭夾角多，所以這類眼型化眼線，建議不要畫靠近眼頭部位，相反，可以從眼中開始畫出內眼線，注意內眼線位置可以貼近睫毛根部、填補睫毛空隙，直到眼尾再往外畫，畫出內眼線後就可以在視覺上讓眼睛更加顯眼、同時避免顯腫泡。

▲從眼中開始畫出內眼線。（圖／IG@dasique_official）

眼尾眼線往外「平行延長」，注意微調

接著就是小貓眼妝的重點：延伸眼尾眼線，眼線往眼尾延伸時，注意可以用手指往「外側平拉」微微撐住眼皮，不要往下或往上拉、避免影響畫眼線位置。順著眼型從眼尾後1/3處平拉畫出線條，接著稍微填補一下眼線空隙，直到與眼褶並行，這種畫法最適合容易手抖的眼線新手。如果雙眼皮高度夠的話，也可以再往前填補外眼線，讓眼線更鮮明。

▲外側平拉畫法最適合眼線新手。（圖／IG@pro8_official）

《比天堂還美麗》崔熙真小貓眼妝畫法：疊加眼影霧化線條

想打造自然乾淨的氛圍感眼線，可以再使用眼影去疊加、霧化銳利的線條，增加柔和感。畫完眼線後，可以用扁刷沾取深色眼影輕輕疊加在眼線邊緣，接著用最小的眼影刷卿卿暈染，讓眼線更加柔和，而且多了眼影過渡的步驟，整個眼妝及眼線也會更深邃，有效修飾腫泡感。

▲用眼影疊加、霧化銳利的線條，增加柔和感。（圖／IG@piccasso_official）

《比天堂還美麗》崔熙真小貓眼妝畫法：珠光畫臥蠶

臥蠶是煙燻貓眼妝的關鍵，可以降低整個煙燻妝的銳利感，用珠光色調進行打亮，讓臥蠶更加明顯，建議選擇較細緻的偏光上在下眼瞼臥蠶前半段，接著再用陰影色調上在臥蠶下方、輕輕畫出一條陰影線，讓臥蠶看上去更加飽滿細緻！

▲臥蠶是煙燻貓眼妝的關鍵。（圖／IG@dasique_official）

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