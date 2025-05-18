躺在床上老是睡不著？心理師教你6個助眠小撇步

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

現在人生活步調緊湊、壓力龐大，許多人都有失眠的困擾，長期的失眠狀況，容易影響到精神、心理層面的健康狀態，因此，睡眠品質的維持，是非常重要的關鍵。長庚醫院睡眠中心臨床心理師吳家碩就分析何謂失眠，以及改善失眠的方式，讓睡不好的人也能擁有睡眠品質。

【失眠的定義】

吳家碩指出，失眠指的是對於睡眠的「質」或「量」主觀上感覺不滿意，只要下列任一症狀，每周出現至少3天以上，且持續至少3個月，影響到白天工作或生活品質，即定義為「失眠」。

1.入睡困難，入睡需要30分鐘

2.睡眠片片斷斷或淺眠

3.太早醒來無法再入睡

4.睡醒之後沒有恢復精神及體力

【助眠的方法】

吳家碩分析，不良的生活習慣是危害健康睡眠的潛在兇手，養成良好的睡眠習慣，不但可以使睡眠穩定，亦能增加白天精神與活力。

1.保持規律的運動習慣，如快走、腳踏車、慢跑等有氧運動，每次至少半小時，每周至少3次。

2.最有效率的午睡以30分鐘為佳，下午3點以後則盡量避免小睡，以免影響夜晚睡眠。

3.穩定的生理時鐘，維持規律的起床時間。

4.假日補眠至多1.5小時，過度賴床會使得生理時鐘相位後移，不利於夜間入睡。

5.預留睡前30至60分鐘的放鬆時間，可以配合腹式呼吸等放鬆方法，協助降低清醒程度。

6.床只留給睡覺用，睡不著不勉強躺床，可以離開床到舒服的沙發或椅子坐放鬆靜態的活動。