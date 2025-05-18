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想拿到高薪？先學會知道自己的強項

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文／林桂枝　圖／幸福文化、達志示意圖

強項就是你最強的那一項

工作,學校,專長,學習,。（圖／達志示意圖）

一天，珠珠小朋友到我家借書，順便聊起了她學校的事。

我們從校園生活聊到什麼才是理想的學校。珠珠說教室的顏色太悶，應該刷成五顏六色，每一間都不一樣；考試應該不用考卷，而變為用科技測試大家會不會，就像測謊機那樣；而最重要的，是學生到了十一歲左右就應該有薪資了。

我問珠珠為什麼會有薪資，她說這個年齡，上學實在太辛苦了。她的工作時間跟爸爸媽媽的一樣長，吃完晚飯加班做功課，週末沒有休息是常態。所以，學校應該參考大公司的做法，依大家的表現發薪資。

珠珠認為自己能拿薪資的另一個原因是自己在學校的表現十分出色。珠珠信心十足地告訴我，她的臂力驚人，能夠雙腳離地，兩隻手交替從鐵杆的這邊攀到那邊，橫跨學校的運動場。而且，她的數學成績在班上名列前茅，去年還拿到全年級第一。我問她長大後想做什麼。珠珠說，自己可以當一名臂力運動員，要不然可以成為數學老師，如果學生不聽話，就不當老師，往數學家的方向發展。

工作,學校,專長,學習,。（圖／達志示意圖）

珠珠堅持天天到遊樂場練臂力，手上磨出了厚厚的繭子，曾經破過皮，流出水來，但她從來不叫疼，不掉眼淚，好像習慣了這樣。她喜歡數學，從小便覺得解題像玩遊戲，越解越興奮，一點都不覺得辛苦。

她說班上同學有些能按時完成作業，有些連作業都做不好，只跟著老師的課程轉。程度普通的同學根本不知道自己的優勢在哪裡，自己有什麼強項。她學著大人的口氣說：「他們呀，連什麼是強項都不知道！」

我問珠珠什麼是強項？珠珠說：「強項就是一個人最強的那一項。」

我身邊有不少像珠珠一樣的朋友：強項是審美的，成為業界頂尖的時裝採購；擅長藝術表達的，成為出色的電影導演；擁有口才的，成為脫口秀的佼佼者；音感過人的，成為出色的鋼琴家。

強項有時候表現在先天，但更多時候表現在綜合素質的優勢。清楚地知道自己是個獨行俠，就單槍匹馬去打天下；是指揮官，便在千軍萬馬中發號施令；善於聆聽的，請去開導人們的心靈；有條不紊的，可以好好收拾各類爛攤子；個性剛強的，往前衝；秉性溫柔的，協調萬事。

不認識自己的優勢，不培養自己的強項，天天強求自己完成非自己所強的工作，成不了珠珠，只能成為她的同學，很難拿到高薪資。

林桂枝,不慌不忙,幸福文化。（圖／幸福文化、達志示意圖）

書名：《不慌不忙》

作者：林桂枝

簡歷：奧美前首席文案總監、知名廣告創意人。走過節奏快速刺激且殘酷的工作歷程，她曾經困於工作，無暇好好生活，但在做為自雇者重新看待工作之後，她用自己的經歷破除破除內耗、焦慮的人生，給同樣不安定的你，養成內核穩定的力量。

出版社：幸福文化

關鍵字：

林桂枝, 不慌不忙, 幸福文化

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