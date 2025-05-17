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中山新打卡點！SQUAREBEAR「紐約貝果攤」美式印花T恤、聯名餐點登場

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記者鮑璿安／綜合報導

新世代族群最愛的台北南西商圈又有新打卡點！美式休閒服飾品牌SQUAREBEAR在成立六周年之際，打造了期間限定《Squarebear’s Bagel Shop》快閃店，就降臨在人來人往的中山街頭，並同步推出紐約貝果主題服飾系列，還有聯名貝果餐點可以吃，一起來拍美照吃美食。

▲▼美式休閒服飾品牌SQUAREBEAR 。（圖／品牌提供）

▲▼美式休閒服飾品牌SQUAREBEAR 。（圖／品牌提供）

▲美式休閒服飾品牌SQUAREBEAR帶來貝果主題系列 。（圖／品牌提供）

本次《Squarebear’s Bagel Shop》主題系列以經典貝果元素與紐約感字體為創作主軸，手繪貝果印花融合經典LOGO注入一系列實穿的百搭品項，像是寬鬆的男友風格T恤、水洗牛仔褲、修身背心、牛仔半裙等，展現街頭率性氛圍。例如SQB Bagel Tank搭配Modern Boroughs Midi Skirt 是本新品系列最具清新夏日感的組合，品牌主理人Tammy也親自詮釋時下最流行的甜酷態度。

▲▼ 美式休閒服飾品牌SQUAREBEAR 。（圖／品牌提供）

▲▼美式休閒服飾品牌SQUAREBEAR 。（圖／品牌提供）

▲▼美式休閒服飾品牌SQUAREBEAR 。（圖／品牌提供）

▲▼美式休閒服飾品牌SQUAREBEAR 。（圖／品牌提供）

《Squarebear’s Bagel Shop》主題快閃店於5月16日正式登場，限時進駐南西旗艦店，不僅可以拍美照，品牌同時攜手人氣貝果品牌Frankie Feels Good Bagel 攜手推出六周年限定聯名套餐，分別帶來2種口味蔓越莓乳酪以及瑪格麗特貝果，讓大家品味最經典的美式風味。即日起至 5/18（日）消費SQB貝果檔期商品乙件，訂單滿額$3000，即可贈送「貝果小屋」SQB Birthday Bagel Set兌換卷乙份 ，每日限量供應，兌完為止。

看更多中山快閃店

深受山系愛好者推崇的戶外品牌MERRELL，旗下全球高端系列「MERRELL 1TRL」2025春夏系列全新亮相，並首次於台北中山區打造快閃店，像是MERRELL 經典鞋款 「Jungle Moc」自1998年問世以來，以極佳的性能奠定了「運動後舒緩鞋（After-Sport Shoes）」鼻祖，25 春夏 1TRL 系列全新款式「Jungle Moc Evo Vent」，以經典鞋型為基礎，搭配上透氣感以及前衛廓形，在日常也是百搭單品；全新復刻鞋款「Moc Speed Streak Evo」使用再生材質，絕美弧形裁片表現出強烈的永續理念，上腳也非常有亮點。

▲▼MERRELL 高端支線 1TRL 快閃店現身台北中山區 。（圖／品牌提供）

▲MERRELL 高端支線 1TRL 快閃店現身台北中山區 。（圖／品牌提供）

▲▼MERRELL 高端支線 1TRL 快閃店現身台北中山區 。（圖／品牌提供）

▲▼MERRELL 高端支線 1TRL 快閃店現身台北中山區 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

中山, SQUAREBEAR, 紐約, 貝果, 聯名

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