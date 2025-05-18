白髮冒不停？營養師教你「補對食物」延緩白髮生成

▲越來越多人有少年白髮的困擾。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

最近白髮一直冒，好苦惱！營養師高敏敏提醒，長白髮不僅和壓力有關，原來營養不足也會導致頭髮養分不夠，白髮瘋狂冒出來。這時候應該補充營養素，減緩白髮冒出速度，養成烏黑秀髮再也不是夢！

#優質蛋白質

頭髮最重要的基底！「酪胺酸」更是黑色素的原料，建議可以多攝取雞蛋、雞胸肉、鮭魚、豆製品。

#鐵質

鐵質可以幫忙將氧氣運送全身，促進頭髮健康生長、避免貧血而落髮，建議補充豬血、鴨血、紅莧菜、豬肝。

#維生素C

維生素C可以幫忙對抗壓力，進一步形成髮內膠原蛋白，建議可以多補充芭樂、柳橙、莓果、奇異果。

#維他命B群

維生素B群可以幫助能量代謝，但若是壓力大的話則容易流失，容易影響紅血球帶氧氣至頭皮、毛囊的能力，像

是若缺乏B1、2、6、12，容易有早發性白髮，建議多攝取綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽。

#維他命Ｅ

維他命E可幫助抗氧化，減少壓力性白髮，建議補充堅果、芝麻、好油。

#礦物質鋅

礦物質鋅是合成黑色素的重要原料之一，建議從牡蠣、蝦、肉中攝取。

#礦物質銅

礦物質銅是生成黑色素的必要原料推薦食物，像是可可豆、黃豆都是好選擇。

▲（翻攝自FB/高敏敏營養師）

除了以上飲食外，記得千萬別節食，因為營養不良的話，髮絲首當其衝，另外也應避免抽菸和喝酒，長期抽菸和喝酒容易讓體內自由基偏高，會破壞黑色素、影響毛髮黑色素生成、甚至破壞毛囊細胞，容易造成白頭髮產生、掉髮的症狀。