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法國雅漾攜手史努比推出超萌贈品、愛康衛生棉香氛包裝大升級

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▲▼法國雅漾攜手史努比推出超萌贈品 。（圖／品牌提供）

▲超萌史努比周邊贈品超吸睛。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝跨界聯名總能帶來新話題，法國雅漾首度攜手史努比推出超可愛聯名小物，只送不賣！愛康則是攜手人氣療癒品牌 DINOTAENG 推出特別款衛生棉，可愛插畫搭配最新香氛調，立志要成為女生最佳經期小夥伴。

法國雅漾Avène，首度攜手超人氣角色 SNOOPY史努比推出聯名企劃，以「油光 豔陽OUT！萌漾一夏！」為主題，打造夏季最吸睛話題。

▲▼法國雅漾攜手史努比推出超萌贈品 。（圖／品牌提供）

▲雅漾超能輕感(無香)防曬史努比組。

▲▼法國雅漾攜手史努比推出超萌贈品 。（圖／品牌提供）

▲雅漾x史努比 捏捏樂盲盒。

本次聯名活動主打夏日熱銷明星商品舒護活泉水、控油抗痘系列與全新極速防曬系列，解決消費者夏日面臨的肌膚挑戰，搭配多款專屬史努比聯名贈品，包含造型可愛的冷水瓶、旅行收納袋3入組與盥洗包、萌萌洗臉髮帶、療癒洗漱墊、超實用兩用購物袋、捏捏樂盲盒。選購指定組包或達成滿額門檻，即送限定好禮，全台康是美、屈臣氏、寶雅與藥局通路即日起開跑。

▲▼法國雅漾攜手史努比推出超萌贈品 。（圖／品牌提供）

▲透芯涼感棉 DINOTAENG 特別款。

致力於打造女性經期舒適體驗的愛康，攜手人氣療癒品牌 DINOTAENG 推出「透芯涼感棉 DINOTAENG 特別款」，從香氛設計、包裝視覺到療癒程度全面大升級，成為女孩們最值得期待的夏季經期陪伴。

▲▼法國雅漾攜手史努比推出超萌贈品 。（圖／品牌提供）

▲聯名贈品也相當可愛。

此次，愛康以 DINOTAENG 的世界觀為靈感，調和出「薄荷雲霜」全新香氛調，細膩清新的涼感香調，揉合棉花柔軟氣息，交織出如初夏晨光般的清爽氛圍，從嗅覺開始，幫助女孩們溫柔安撫每一次經期的不適，讓 DINOTAENG 不只陪伴你的日常，更是身體與心情同步降溫的經期夥伴。

關鍵字：

美妝, 聯名, 香氛, 療癒, 經期

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