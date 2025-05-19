高糖、炸物也在內！「5種食物」少吃　幫助減少夏日汗味和體味

▲攝取過多炸物會使皮脂腺分泌旺盛，與汗水混和後容易產生異味。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

隨著氣溫升高，進出公車或捷運是否都會聞到一些汗味或異味呢？想要減少汗味和體味，除了注意個人清潔與生活習慣外，「不吃某些特定食物」對改善體味也非常有效。以下列出幾類建議避免或減少攝取的食物，從根源減少異味產生。

#辛辣與刺激性食物

辣椒、大蒜、洋蔥、薑等辛香料會刺激交感神經，使體溫上升、出汗量增加，且這些食物中的硫化物會隨汗液排出，散發特殊氣味。特別是大蒜和洋蔥，其氣味會透過皮膚與呼吸釋放，即使清潔乾淨也可能殘留。

#高蛋白質與紅肉類食物

紅肉如牛、羊、豬，代謝時間較長，容易在腸道中產生氣味較重的副產物（如氨、硫化氫）。這些氣體透過汗腺與皮脂腺釋放後會造成明顯的體味。長期大量攝取高蛋白食物如蛋、海鮮等，也可能增加尿液與汗液中的含氮廢物，讓氣味變重。

#高油脂與油炸食物

過多攝取炸雞、洋芋片、奶油等油炸與高脂食物，會使皮脂腺分泌旺盛，身體表面容易產生油耗味，加上皮脂與汗水混合後更易滋生細菌，引發異味。

#加工食品與高糖飲食

香腸、火腿、洋芋片等加工品含大量添加劑與鹽分，不利腸道菌叢平衡，易產生異味。同時，高糖攝取會助長壞菌與念珠菌生長，使體味變重，也可能引起口氣與私密處異味。

#酒精與含咖啡因飲料

酒精與咖啡因會促進中樞神經興奮與發汗，同時利尿作用強，造成脫水與體味濃縮。而酒精代謝後的乙醛，會透過皮膚與呼吸排出，產生酒精味或酸味。