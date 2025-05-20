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韓韶禧自拍曬小CK！「盤點4樣女神平價同款」大容量托特包、扭結包必收

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記者鮑璿安／綜合報導

韓星韓韶禧以《夫妻的世界》走紅，完美臉蛋成為許多人心目中的女神，而她即將於8月來台舉辦粉絲見面會更是引發話題，其實她的穿搭風格也十分值得大家筆記，想要入手韓韶禧同款並非難事，以下就整理出她同款CHARLES & KEITH（小CK）單品！

▲▼ 韓韶禧 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ 韓韶禧 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲韓韶禧近日以俐落及肩短髮造型驚喜亮相，俏皮示範Everleigh格紋保齡球包 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ 韓韶禧 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

韓韶禧近日以俐落及肩短髮造型驚喜亮相，並透過自拍視角公開CHARLES & KEITH今夏人氣包袋，完全是最佳代言人，她換上簡約白色上衣，俏皮示範Everleigh格紋保齡球包，浪漫的粉白格紋結合圓潤短提把與可拆背帶，並點綴金屬配飾與可愛吊飾，打造讓人一秒心動的穿搭靈感。像是大容量的休閒帆布包款也是韓韶禧私下的愛用款式，她以簡約的針織短上衣搭配柔韌帆布拼接溫潤棕色皮質的Sianna帆布托特包，展現夏日輕盈風格，容量充足的包型非常適合通勤或是出遊搭配。

▲▼ 韓韶禧 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲像是大容量的休閒帆布包款也是韓韶禧私下的愛用款式 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ 韓韶禧 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

韓韶禧也在IG同步釋出另一組造型，身穿鉚釘元素皮革外套與吸睛的紅色褲襪，手拎人氣款Sammie 扭結保齡球包，造型相當吸睛有個性，保齡球包的廓形，融合簡約廓形與柔和色調，呈現優雅而有層次的視覺焦點。鞋款也是大勢款式，以黑色漆面結合閃鑽蝴蝶結細節，以上女神同款也全都能在台灣入手。

▲▼ 韓韶禧 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ 韓韶禧 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲韓韶禧手拎人氣款Sammie 扭結保齡球包，腳踩蝴蝶結鞋款   。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

同時，Jisoo出鏡倫敦時裝品牌self-portrait2025年早秋系列形象廣告，以多變造型展現少有的霸氣美，讓粉絲相當驚喜。同款單品當然是粉絲們關注的話題，像是俐落的白色棉質迷你洋裝配以藤編蝴蝶結手提包，猶如復古洋娃娃一般；而self-portrait經典蕾絲製成的白色襯衫，則巧妙搭配奶油色牛仔串珠裙。本系列從細節之中完美平衡現代和懷舊元素，傳統靈感面料如千鳥格與花呢，加上金色鈕扣細節重新演繹，帶來了一系列適合日常與派對的百搭禮服之選。

▲self-portrait 。（圖／品牌提供）

▲self-portrait 。（圖／品牌提供）

▲self-portrait 。（圖／品牌提供）

▲倫敦時裝品牌self-portrait 2025年早秋系列形象廣告。（圖／品牌提供）

關鍵字：

韓韶禧, CHARLES&KEITH, 穿搭, 粉絲見面會, 造型

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