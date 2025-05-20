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約會髮型不再尷尬　4階段小技巧讓他一靠近就心動

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讓他一靠近就心動！戀愛系「頭髮作弊神物」推薦，約會不NG的秘密藏在這4瓶

▲約會髮品神物。（圖／廖怡婷攝、取自sooyaaa__ IG）

圖文／CTWANT

每次約會前總是在髮型上焦慮好久？風吹亂、出油扁塌、吃飯沾染的異味...明明妝容精緻、穿搭到位，卻總覺得差了那麼一點？這次就幫妳準備「約會四階段」的頭髮小祕訣，用對髮品輕鬆破解各種戀愛情境，從頭到尾都讓人想靠近！

第一階段：出門前的「初印象魔法」

使用產品：HAIR RITUEL 抗躁髮噴霧

戀愛情境適配：想要展現自然溫柔氣質的約會日

約會的第一眼超重要！HAIR RITUEL抗躁髮噴霧可以在妳出門前先幫頭髮「穩定情緒」，輕鬆撫平毛躁與靜電，讓秀髮自然柔順、有光澤。特別適合中長髮或髮尾容易炸開的髮質，搭配吹風機或造型器前使用，能讓整體髮型更有質感、不毛不亂。

讓他一靠近就心動！戀愛系「頭髮作弊神物」推薦，約會不NG的秘密藏在這4瓶

▲HAIR RITUEL 賦活重升防禦抗躁髮噴霧 100ml／3,000元。（圖／品牌提供）

第二階段：靠近瞬間的「香氣記憶點」

使用產品：迪奧MISS DIOR髮香噴霧

戀愛情境適配：吃晚餐、看電影這類空間較親密的約會時段

當他靠近妳，最迷人的不只是妳的笑容，還有隱約飄出的髮香。DIOR髮香噴霧不僅香氣高雅細緻，而且不會造成髮絲乾澀。輕輕噴在髮尾與髮絲中段，走動時自然散發出若有似無的香味，讓他一整天都忍不住想靠近，迪奧也推出三款不同香味可供選擇，粉嫩的外瓶設計讓人想全部珍藏。

讓他一靠近就心動！戀愛系「頭髮作弊神物」推薦，約會不NG的秘密藏在這4瓶

▲迪奧 MISS DIOR花漾髮香噴霧 30ML／2,300元、香氛髮香噴霧 30ML／2,300元、香精髮香噴霧 30ML／2,300元。（圖／廖怡婷攝、品牌提供）

第三階段：臨時補救「急救神器」

使用產品：THE MORNING AFTER頭髮精華乳

戀愛情境適配：郊區小旅行、野餐、戶外走走等長時間活動行程

在戶外玩了一整天後，風吹、太陽讓頭髮看起來毛躁、乾扁沒精神？這時候就靠這瓶「The Morning After」頭髮精華乳急救登場。輕輕抹在髮尾或乾燥區域，立刻讓頭髮回春，彷彿剛剛才出門。它不會讓頭髮油膩塌陷，是約會中段小整理的完美拍檔！而且有著木質乳香與玫瑰香氣等木質調香氛，更能為髮絲帶來迷人療癒的香氣。

讓他一靠近就心動！戀愛系「頭髮作弊神物」推薦，約會不NG的秘密藏在這4瓶

▲THE MORNING AFTER 荒杉木瞬澤精華乳100ml／1,280元。（圖／品牌提供）

第四階段：完美Ending的「髮型續航」

使用產品：KERASILK 超強記憶定型噴霧

戀愛情境適配：晚餐約會、酒吧、戶外、夜景行程等浪漫Ending時刻

即使約會到了晚上，也要讓你的髮型撐住全場！KERASILK超強記憶定型噴霧能夠輕盈地固定妳的造型，不僵硬、不結塊，讓捲度與弧形自然持久。尤其適合浪漫燭光晚餐或夜晚散步時，髮絲隨風飄卻仍完美有型，如果要出門一整天的話一定要記得噴上這瓶來維持最好看的髮型。

讓他一靠近就心動！戀愛系「頭髮作弊神物」推薦，約會不NG的秘密藏在這4瓶

▲KERASILK 超強記憶定型噴霧 300ml／1,120元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 頭髮保養, 約會秘笈, 愛情攻略, 造型技巧

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