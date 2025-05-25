夏天7款最新神級防曬推薦　抗老抗曬還讓你素顏有光

▲最新防曬推薦。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

圖文／CTWANT

防曬一直以來都是不分四季的重點保養課題，日照光線除了會帶給肌膚各種傷害之外，也會因為各種紫外線波長的不同，對肌膚造成不同的穿透程度，使肌膚屏障受損，讓肌膚面臨不同程度的光老化及曬傷曬黑問題，因此想要保持良好的肌膚狀態，讓肌膚年齡看起來更加健康，無論室外室內都要做好防曬護理才是首要重點。

2025防曬推薦：SK-II 光蘊輕透全效防曬霜 SPF50+ PA++++

SK-II亮白家族今夏再升級！全新推出光蘊輕透全效防曬霜和光蘊輕透CC霜一共三色號滿足肌膚多重需求，提升原生膚色的好氣色。除了蘊含獨特成分PITERA™外，也添加與 #全新小燈泡精華相同的獨家恆璨光蘊複合精萃配方！不只是防曬，更是日間保養的延伸。一抹即見高級親膚光感，輕鬆打造快速出門輕底妝，不黏膩、超貼妝，成為今夏最佳神隊友，呈現高級光感輕底妝！

▲SK-II 光蘊輕透全效防曬霜 SPF 50+ PA ++++／2,250元。（圖／廖怡婷攝）

2025防曬推薦：SUQQU 晶采防曬噴霧（凪香）SPF50+ PA++++

SUQQU首次推出全新限量防曬噴霧，具備SPF50+ PA++++高防曬力，同時擁有強效防水配方，即使夏日戲水也能安心防護，並且可用一般香皂輕鬆洗淨。這款噴霧可倒著使用、方便噴灑全身，是SUQQU首次推出可用於臉部、身體與髮絲的全能型防曬。香氣療癒、設計貼心、防護力強，是你夏日包包裡不可或缺的防曬神物。

▲SUQQU 晶采防曬噴霧（凪香）60ml／1,750元。（圖／品牌提供）

2025防曬推薦：蘭芝 水酷修護保濕輕感防曬露 SPF50+ PA++++

塗抹防曬時最怕又黏膩又悶熱，這個保濕輕感防曬露獨家沁涼質地，讓你塗抹後立即舒緩鎮靜肌膚，清涼超有感同時並阻隔因為日照而升溫的肌膚。一抹肌膚如精華液般輕盈舒適無負擔，保濕水感不泛白，輕鬆塗抹也不會有毛孔堵塞的問題。

▲蘭芝 水酷修護保濕輕感防曬露 SPF50+ PA++++ 50ml／850元。（圖／品牌提供）

2025防曬推薦：專科 全效抗汗防曬乳／防曬水凝乳BT21特別版

專科防曬系列均有SPF50+ PA++++ 最高效防護，並含有42%保濕保養成分，幫助肌膚補水保濕，同時抵禦強烈紫外線。加上不泛白、不黏膩、不刺激的清爽溫和質地，全日使用或補擦也能感受舒適透氣，不論是日常防曬、戶外玩樂、美肌美顏一網打盡，輕鬆享受陽光！

▲專科全效防曬水凝乳 SPF50+ PA++++80ml／400元、專科全效抗汗防曬乳SPF50+ PA++++40ml／290元。（圖／品牌提供）

2025防曬推薦：AHC 9重全護爆水舒緩防曬棒、9重全護撫紋淡斑防曬乳

全新AHC海洋友善防曬系列SPF50 PA++++，以海洋友善配方打造頂規防曬，搭配BlockFit防曬突破科技，形成9重高效防護傘，零死角全能抵禦紫外線。AHC#小白傘防曬乳防曬同時撫平細紋、淡化斑點、勻亮膚色，#小白傘防曬棒則注入多重珍稀植萃，添加仙人掌爆水精華一抹爆水、舒緩肌膚！

▲AHC 9重全護爆水舒緩防曬棒 #小白傘防曬棒 22g／950元、9重全護撫紋淡斑防曬乳 #小白傘防曬乳 40ml／900元。（圖／品牌提供）

2025防曬推薦：曼秀雷敦 水潤肌超保濕煥光亮采防曬露 SPF50+/PA++++

跳脫以往潤色型防曬容易泛白不均、挑膚色的困擾，以無色料防曬凝露融入銀、藍珍珠光粒子，透過光控科技打造自然光透感，提亮同時柔焦肌膚瑕疵，超清爽水感質地無論臉部或全身都可安心使用，享受輕透膚感同時展現光澤肌底，全天候散發如珍珠般水潤光澤！

▲曼秀雷敦 水潤肌超保濕煥光亮采防曬露 SPF50+/PA++++ 70g／399元。（圖／品牌提供）

2025防曬推薦：KOSE高絲 美顏定格UV防護罩 SPF50+/PA++++

日本熱銷第一的定粧噴霧品牌MAKE KEEP推出全新UV#美顏定格UV防護罩，使用與美顏定格定粧噴霧護粧神盾成分相同技術的UV護膜成分，形成強力耐水耐摩擦無間隙的UV防護膜，緊密貼合保持對紫外線的高防禦力。使用於海邊、泳池、炎熱天氣下的運動、長時間戶外活動及在意日曬的外出時也都能緊密服貼肌膚，不易脫落的防曬乳。

▲KOSE高絲 美顏定格UV防護罩 40ml／360元。（圖／品牌提供）

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