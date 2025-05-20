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韓佳人靠「食療」養出最高級的素顏美肌　嚴格忌口不吃3類食物

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不吃麵食、速食、甜食！「韓國第一美女」韓佳人靠「食療」養出最高級的素顏美肌

▲韓佳人被譽為「韓國第一美女」。（圖／取自hangaingagari IG，下同）

圖文／CTWANT

曾被譽為「韓國第一美女」的韓佳人，這位氣質女神近年來比較低調，偶爾現身綜藝分享生活近況，每次出場都讓網友驚呼：「這顏值根本不科學！」即使不靠濃妝豔抹，依然美得發光，今天就來一探韓佳人維持逆天美貌的私房秘訣，她如何「吃」出透亮好膚質，又如何養出上鏡也無懼素顏的完美肌膚。

韓佳人保養方法：減少濃妝，靠水分與睡眠養出好膚質

韓佳人曾在訪問中透露，自己的保養並不複雜，最重要的原則就是「讓肌膚有呼吸的空間」。只要沒有拍攝行程，她幾乎不化妝，讓皮膚能夠自然修復、維持穩定狀態。她也特別強調水分補充與睡眠品質的重要性，認為只要睡眠充足、身體休息夠，肌膚自然會變得透亮有光澤，不需要靠厚重底妝掩蓋。

不吃麵食、速食、甜食！「韓國第一美女」韓佳人靠「食療」養出最高級的素顏美肌

韓佳人保養方法：嚴格忌口三類食物，靠「食療」養出體內淨透感

除了保養品，她更相信「吃進肚子的東西才最關鍵」。為了維持良好體態與膚況，韓佳人長期戒掉三種對腸道負擔大的食物：麵食、速食與甜食。她平時飲食偏清淡，特別注重高纖維攝取，像是地瓜、馬鈴薯和新鮮水果，都是她的日常愛食。腸道健康了，膚況自然穩定不爆痘，也讓整體氣色變得更好。

不吃麵食、速食、甜食！「韓國第一美女」韓佳人靠「食療」養出最高級的素顏美肌

韓佳人保養方法：洗澡後用身體噴霧＋身體油

韓佳人曾在YT分享自己日常吃的營養補給品以及保養品，比如洗澡後會用身體噴霧混合身體油來保養，能幫助皮膚非常滑嫩就不會乾燥。

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韓佳人保養方法：維持十年以上補充營養保健品的習慣

韓佳人分享只要排便順暢和睡眠好就會有好氣色，另外40歲以上就要更注意頭髮和皮膚的保養。她分享自己會吃消化酵素、益生菌來保持腸道健康，然後早餐會吃蘋果沾無糖花生醬，為了頭髮會補充黑豆丸、無糖純黑巧克力能幫助抗氧化及抗老，針對皮膚的部分韓佳人會補充膠原蛋白和谷胱甘肽來提升水潤透亮感。

不吃麵食、速食、甜食！「韓國第一美女」韓佳人靠「食療」養出最高級的素顏美肌

韓佳人保養方法：維持良好睡眠

許多女性都會感覺年紀增長沒有那麼好睡以及時常醒來，韓佳人就分享自己會喝韓國SLEEPING BOTTLE改善睡眠品質的飲料，或者大棗濃縮精華泡牛奶來幫助提升睡眠品質。

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關鍵字：

周刊王, 韓佳人, 食療, 素顏, 美肌

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