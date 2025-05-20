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杏仁酸煥膚應該怎麼做？3大使用方法「不是濃度越高越好」

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

夏天皮脂、汗水分泌旺盛，許多愛美女性都會選擇杏仁酸類的保養品，來幫助肌膚汰換老廢角質，讓後續保養更好吸收，但使用上要注意哪些細節，才能讓肌膚狀態更好？以下分享3大杏仁酸使用方法，只要按照對的膚質與正確的保養心態，就能擁有完美亮麗的肌膚。

酸,杏仁酸,保養,美白,煥亮,。（圖／達志示意圖）

1.挑杏仁酸濃度不是越高越好

建議依據自己的膚質來挑選出適合的產品，像是出油旺盛的油性肌膚、耐受度較高的狀態，就可以用濃度高一點、像是18%杏仁酸；但若是敏感或是乾性肌膚，就比較建議使用濃度低的單品，以免肌膚脫皮受傷。另外，現代杏仁酸保養也不是單一配方，透過不同成分組合出來的保養比例，能夠讓產品的穩定度提高，甚至效果更好、刺激度也能降低，因此，不應該只重視%數越高越好。

2.杏仁酸使用方法

肌膚比較穩定強健的人，可以在肌膚清潔完之後，第一道保養使用，後續再用化妝水、精華等保養，可以搭配保濕或是美白，若是肌膚較為敏感的狀態，建議可以先用化妝水、乳液打底，再擦杏仁酸，降低刺激。

3.周期性使用杏仁酸更佳

肌膚比較厚或是容易出油的肌膚，可以一周使用4次，但若是比較敏弱的肌膚建議一周最多2次，也可以挑選不同%數的杏仁酸交替使用，一次18%、一次5%，若是出現脫皮的狀況，可以拉長使用時間的間距，挑選適合自己的保養周期。

關鍵字：

, 杏仁酸, 保養, 美白, 煥亮

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