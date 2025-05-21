5個去角質的使用祕訣！搭配生理期事半功倍　吸收更快、白皙透亮超有感

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

到了夏天肌膚出油、出汗變多，肌膚容易感到黏膩厚重，除了要做好日常清潔，定期的去角質也非常重要，但使用的時機與方式，到底要怎麼搭配才會事半功倍呢？以下就分享5個去角質祕訣，用最聰明的方法，讓保養更有效率。

【去角質使用5大祕訣】

1.通常去角質都是一周一次，但夏天出油出汗多，加上有些女性天天化妝，因此，只要感覺到底妝開始出現不貼、身體肌膚有點暗沉的時候，就可以進行去角質的工作。

2.去角質可以在洗澡前使用，先將肌膚打濕之後，再用去角質單品進行按摩，大部份的去角質單品也有沐浴功能，其實可以取代洗澡。

3.剛擠出去角質膏的時候，因為顆粒最多、最密集，可以先從角質比較厚的關節處開始按摩，再推到其他肌膚部位，可以降低細嫩肌膚的刺激。

4.若是局部關節或是角質比較厚，可以在肌膚乾的時候，直接用去角質膏進行按摩，但因為摩擦力會比較大，比較建議是局部加強的時候使用，不適合大面積的摩擦。

5.在女性生理期來的期間，因為身體內分泌改變，肌膚容易出現不穩定的狀態，因此，不建議使用去角質的保養，應該大量加強保濕；生理期後一周是吸收力最好的時候，最適合大清潔與保養，可以讓保養的效果事半功倍。