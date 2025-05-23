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韓星同款棒球帽推薦！Karina代言MLB必火、Felix私服曝光全新帽子品牌

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2025年韓星、愛豆們都在戴哪些棒球帽呢？除了昂貴的精品，其實韓星們也私心熱愛這些平價又時髦的品牌！

棒球帽在韓星們的私下生活、機場造型裡經常出現，守護形象之外也彰顯個人的時髦態度，進而成為粉絲們間的焦點，引領時下棒球帽的潮流，像是近期aespa成員Karina宣布成為MLB Korea的新任代言人，諸多Karina的同款已形成搶購風潮！2025年還有哪些棒球帽品牌值得關注呢？一起來看看。

韓星同款棒球帽推薦

MLB

人氣席捲全球的Karina，私下本就是棒球帽的愛好者，先前還一舉將小眾品牌IDEA的「I DON’T WORK HERE」帽子給捧紅，這回擔任起MLB的品牌代言人，更體現她的驚人帶貨力，目前形象照中的同款都已經缺貨，Karina最新示範的煙粉色破壞風洋基隊棒球帽，也把小編燒得心癢癢！

ATiiSSU

Stray Kids成員Felix擁有一張比女孩還精緻的臉蛋，有「精靈王子」的封號，身為Louis Vuitton的全球品牌大使，足見他在時尚領域的影響力。近期Felix私下頻繁亮相的帽子品牌ATiiSSU，為Gentle Monster集團旗下全新的品牌，在Felix的演繹下已吸引大批粉絲關注，黑色皮革款式、破壞風格的個性款棒球帽都非常好看，目前ATiiSSU官方Instagram已開通，不過還未正式販售。

ONGO

近期在社群上有一帽飾品牌掀起討論，就是這家「ONGO」！他們將棒球帽背後的調節帶，結合韓國傳統繩結工藝，變化出可愛的花結裝飾，在眾多棒球帽品牌中成功做出獨特的魅力。

Pakua

韓國小眾品牌Pakua的棒球帽，因金智媛的演唱會穿搭而走紅，這款前方像是蝴蝶一般的精簡Logo設計棒球帽，正是品牌的招牌品項。

Matin Kim

眾多韓星都熱愛的平價時尚品牌Matin Kim不用多說了吧？棒球帽豐富的設計款式，包括簡約優雅、街頭酷Girl、美式甜心，提供各種風格的搭配巧思，不過其中最精簡的Matin Kim刺繡Logo款式，依然是經典不敗的首選。

Marithé Francois Girbaud

有《機智住院醫生生活》高允貞的加持，Marithé在近期又火了一波！Marithé的棒球帽一向是品牌必敗的單品，將經典Logo延伸出大量的配色組合，想找不易撞款的特殊顏色，在這邊一定能找到你喜歡的！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● aespa隊長Karina歐洲行兩頂棒球帽找到了！「NON MERCI」這款去巴黎必買

● Coach x Snoopy 2025台灣上市時間確定了！經典手袋配件全加入聯名、限量史努比玩偶逼人收藏

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 棒球帽, MLB, ATiiSSU, ONGO

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