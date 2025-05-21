金泰梨二封百想視后！被譽「出道即巔峰」代表　帥氣穿搭圈粉不限男女

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓劇《正年》描述聲樂天才少女正年（金泰梨）追逐夢想的故事，發生在南韓「女性國劇」的黃金年代，來自窮困家庭的少女正年擺脫家庭限制，靠著一腔倔強、熱血和無限天賦，進入劇團中爭取男性角色，更為女性國劇團突破困境。而金泰梨在《正年》中精湛詮釋主角從熱血少女到成名，甚至克服失聲難關成為劇團靈魂人物的種種歷程，精彩演繹讓她榮獲2025百想藝術大賞「放送部門 女子最優秀演技獎」，打敗IU、高旻示等勁敵封后。金泰梨以兼具男孩氣與少女感的氣質，出道以來便頗受歡迎，無論是IG私服或出席活動，總能藉造型搭配完美呈現獨特的清新感，非常值得參考！

金泰梨是誰



出生於1990年4月24日的金泰梨Kim Tae-Ri，在大學就讀新聞系時因為參加話劇社而愛上戲劇表演，畢業後毅然決定加入劇團，並且從事幕前和幕後工作。早期待在劇場界的她，後來因為與玄彬和拍廣告而被經紀公司相中簽約，同年2014年被大導演朴贊郁欽點演出電影《下女的誘惑》，首部長片就與大師級導演合作且在坎城影展首映，被譽為「出道即巔峰」的代表，並以精湛演技獲得青龍獎在內的多座最佳女子新人獎。

以怪物天才之姿出道後，金泰梨以穩定頻率產出電影、電視作品，重質不重量的選片哲學讓她累積口碑作品、穩定打磨演技，在南韓影劇圈的花路愈走愈穩定，如《陽光先生》、《小森林》、《二十五，二十一》、《正年》都是代表作，後二部作品也讓她抱回兩座百想視后榮譽，至今成為國民好感度與演技評價極高的新生代女演員。

金泰梨穿搭介紹

1. 襯衫＋高腰褲

帥氣的耳下或及肩短髮已經成為金泰梨的招牌形象，像她這樣清爽的肩上短髮，搭配簡單的開釦襯衫，衣襬紮進修飾腿長的高腰褲，掌握住整體俐落感，帥起來不輸《外星+人2：回到未來》同劇男演員。

2. 羽絨外套＋連身短裙



前一陣子開始流行的大立領羽絨外套，寬大厚實的廓型穿起來酷帥度十足，金泰梨在外套底下搭配針織連身短裙，不只增加俏麗氣質也避免整個人都被冬天的厚重衣物吃掉，最後以中筒靴完成帥氣的全黑穿搭。

3. 布勞森外套＋牛仔喇叭褲



身高166公分的金泰梨以亞洲女生而言已算高挑，而她也很會善用褲款來突顯腿長，這條高腰的牛仔喇叭褲讓她的腿部線條一路延伸到腳踝，搭配老爹風Oversized布勞森外套，完美呈現帶著復古質感的帥氣造型。

4. 皮革短風衣

金泰梨偏好看起來「帥美」的全黑造型，單一件Prada黑色短版皮革大衣，就讓她穿出了又帥氣又略帶性感的Look，想要嘗試的女生，不妨同時參考金泰梨向後梳淨的髮型、黑絲襪加黑色高跟鞋等造型細節，即使整體氛圍低調也依然能成為注目焦點。

5. 短版外套＋直筒牛仔褲



頭髮留回黑長直的金泰梨，多了一點亞洲女生專屬的甜美，在搭機或日常出門追求舒適的場合，不妨像她選擇短版運動外套搭配直筒牛仔褲，露出一點點腰際的版型看起來年輕時髦，既休閒又不隨便，整體也襯得肌膚更顯白。

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