試開箱／精品美妝連細節都精緻！粉色親膚保養體驗義式浪漫

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

隨著物價持續升高，消費模式也在跟著改變，整體光譜越趨兩極，尤其是中產階級的消費行為，部分會願意花多一點錢，選擇更高端的精品級美妝，或是直接鎖定CP值高的開架商品，反而中價位的品牌客群大量流失，各大美妝集團也在重新佈局經營模式，可以發現從2024年開始，高奢精品美妝積極在台灣拓展。

DOLCE & GABBANA Beauty在2020年首度於台灣推出彩妝，以限量發售測試市場水溫，在2024年大舉將惹眼彩妝、天生美膚彩妝兩大系列新品引進台灣，結合過去陸續發表的香氛，在2024年底也終於從快閃店落腳忠孝SOGO開設全新櫃點，正式宣告進駐美妝市場。

在2025年春季，DOLCE & GABBANA Beauty也引進全新的親膚保養系列，將時尚秀場的義式奢華工藝延續到護膚之中，首次亮相的四件單品，分別是化妝水、精華、乳霜以及眼膜，選用義大利天然成分杏仁油、茉莉花、橙花萃取，搭配菸鹼醯胺、神經醯胺與玻尿酸，深層修護與滋養肌膚。

不只是在成分用心，在化妝水以及精華品項的使用感，更能體現出精品美妝的精緻細節，長方形的粉色化妝水瓶身，在瓶口位置設計專屬的使用閥，以確保每次倒在手心都是同等份量，不用擔心不小心失手而過量；而精華轉出瞬間，剛好能吸起一滴管的用量，全臉使用恰恰好。

迪奧也在最近全新推出專業後台彩妝系列新品，由全球彩妝創意形象總監Peter Philips以「簡單上手」為靈感，設計出一般人也能輕鬆畫出好看妝容的單品，其中，粉漾緹花頰彩棒更是過去從未出現過的新設計，是以熱賣冠軍的癮誘粉漾潤唇膏為原型，水感質地一抹就可以打造出具有光澤的自然紅潤。