曬後秒敷蘆薈膠是錯！3大夏日易犯的錯誤護膚行為

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

夏日到來，台灣女性通常都很擔心曬黑曬黃，因此，大多都會加強美白的肌膚保養，但很多時候，有些錯誤的保養習慣，卻可能傷害到肌膚，導致狀態越來越糟，保養成分專家吳珮瑄就提出3大錯誤保養習慣，提醒女性要特別注意。

1.如果肌膚已經曬紅曬傷，第一道保養絕對不可以先用晚安凍膜、蘆薈膠，因為這些產品的成分含有50%到60%是高分子膠，會在肌膚形成一道膜，很容易讓後續保養吸收不進肌膚，建議還是先擦化妝水或是精華，讓營養成分注入，再用凍膜類的保養。

2.很多影片都會這樣演，就是拿家裡的檸檬片敷臉，但若是肌膚已經曬傷，檸檬片PH值約2到3，很容易引發敏感，像是果酸類、左旋C、水楊酸等單品，也應該儘量少用，以免刺激。

3.很多人在曬紅之後，會開始出現脫皮的問題，為了上妝想要服貼，就會馬上去角質，但這完全是傷害肌膚的錯誤行為，尤其是顆粒狀的去角質單品，更容易讓肌膚二度受傷。

【加碼小知識】

在夏天，很多人肌膚會有泛紅的問題，所以會把保養品冰在冰箱，再拿出來保養，對此，吳珮瑄也指出，像是蘆薈膠、晚安凍膜的凝膠類單品可以冰，但像是乳霜、乳液很有可能會結塊，因為這些單品含有乳化成分，其中，乳霜甚至會用到蠟來當作乳化劑，像是最常見的蜜蠟熔點是50度，因此，若是在低溫的狀態下，很有可能出現結塊的問題。