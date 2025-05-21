fb ig video ETtoday search mobile

夏季必備「去油解膩」髮品　讓你洗出一頭清爽秀髮

>

▲▼夏季必備「去油解膩」髮品推薦 。（圖／品牌提供）

▲夏季高溫，頭皮更容易出油悶黏。

記者曾怡嘉／台北報導　圖／品牌提供

隨著氣溫升高，你是不是也開始感覺頭皮油膩悶黏、異味難掩，甚至有掉髮、乾癢的狀況？這些其實都是「頭皮中暑」的警訊，也是現代人最常忽略的隱形危機，盤點炎夏必備洗髮精，幫你去油解膩，洗出一頭輕盈秀髮。

▲▼夏季髮推薦。（圖／品牌提供）

▲SACHAJUAN 頭皮調理洗髮露，250ml，950元。

蘊含頭皮調理配方與水楊酸能有效地深層清潔毛孔，溫和舒緩頭皮搔癢、泛紅敏感並調控皮脂，絕佳的保濕力使頭皮恢復健康。適合作為第一道洗髮清潔，先調節油水失衡的頭皮；再依髮質搭配第二道洗髮用品。

▲▼夏季髮推薦。（圖／品牌提供）

▲CHRISTOPHE ROBIN 海鹽舒敏頭皮潔淨霜，250ml，1,650元。

成分中的地中海天然海鹽顆粒能溫和潔淨毛囊，去除多餘角質同時補充礦物質，使頭皮更健康；植萃保濕因子可為頭皮提供長效保濕，並舒緩頭皮搔癢，恢復清新和舒適。特別適合油性頭皮；敏感性也可定期適度使用。

▲▼夏髮品推薦。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲 5α捷利爾去屑洗髮精（乾性頭皮屑），260ml，480元。

專為油屑和乾屑研發設計，其植萃不含藥成分減輕頭皮負擔、調理頭皮健康環境，是抗屑洗髮精的新選擇，溫和植萃配方更安心。

#同場加映

▲▼夏季髮推薦。（圖／品牌提供）

▲MOROCCANOIL 優油 頭。皮拉提斯 淨潤療程，建議療程售價2,000-2,800元。（ 依據沙龍定價）

MOROCCANOIL 特別為台灣市場量身打造，推出全新限定的沙龍護理——「優油 頭。皮拉提斯 淨潤療程」。不同於以往的摩洛哥經典香，全新推出的優油頭皮平衡系列，採用療癒系植萃香氛，以薰衣草、茶樹、佛手柑為頭皮舒緩、釋放壓力，專為亞洲潮濕悶熱氣候設計，日本配方搭配高效植萃與專業按摩手技，從「頭」開始徹底舒壓，讓頭皮煥然一新，清爽一整天。
不是也開始感覺頭皮油膩悶黏、異味難掩，甚至有掉髮、乾癢的狀況？這些其實都是「頭皮中暑」的警訊，也是現代人最常忽略的隱形危機！

關鍵字：

頭皮護理, 洗髮精, 夏日保養, 頭皮中暑, 秀髮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【西門町槍響】警對空鳴槍！ 當街逮移動詐騙基地台

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

沒苦硬吃的三大星座！TOP 1高標準、愛挑剔　愛把簡單的事變複雜

沒苦硬吃的三大星座！TOP 1高標準、愛挑剔　愛把簡單的事變複雜

「超易怒」難控制情緒星座Top 3！第一名變臉超快不怕得罪人

「超易怒」難控制情緒星座Top 3！第一名變臉超快不怕得罪人

高允貞又美又會演！零贅肉身材靠日常3個習慣　小腹、厚背肉瘦一圈

高允貞又美又會演！零贅肉身材靠日常3個習慣　小腹、厚背肉瘦一圈

最容易內耗星座Top 3公開！天蠍控制慾強又不示弱、內心總在拉扯　 安格斯12星座一周運勢5／19-5／25　牡羊自帶高光、摩羯當心家人介入感情 白髮冒不停？營養師教你「補對食物」延緩白髮生成 星巴克馬卡龍色搖搖杯氣質爆表　寵物系列可愛又療癒 韓星潔西卡愛馬仕包隨興扔　與明星妹撿樹枝搞笑 人間芭比Somi現身台北101美翻！笑曝「狂喝珍奶」還去行天宮祈福 愛馬仕珍奶吊飾好可愛！petit h台中展　逾334萬元河馬懶骨頭腳掌很貴氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面