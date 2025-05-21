夏季必備「去油解膩」髮品　讓你洗出一頭清爽秀髮

▲夏季高溫，頭皮更容易出油悶黏。

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供

隨著氣溫升高，你是不是也開始感覺頭皮油膩悶黏、異味難掩，甚至有掉髮、乾癢的狀況？這些其實都是「頭皮中暑」的警訊，也是現代人最常忽略的隱形危機，盤點炎夏必備洗髮精，幫你去油解膩，洗出一頭輕盈秀髮。

▲SACHAJUAN 頭皮調理洗髮露，250ml，950元。

蘊含頭皮調理配方與水楊酸能有效地深層清潔毛孔，溫和舒緩頭皮搔癢、泛紅敏感並調控皮脂，絕佳的保濕力使頭皮恢復健康。適合作為第一道洗髮清潔，先調節油水失衡的頭皮；再依髮質搭配第二道洗髮用品。

▲CHRISTOPHE ROBIN 海鹽舒敏頭皮潔淨霜，250ml，1,650元。

成分中的地中海天然海鹽顆粒能溫和潔淨毛囊，去除多餘角質同時補充礦物質，使頭皮更健康；植萃保濕因子可為頭皮提供長效保濕，並舒緩頭皮搔癢，恢復清新和舒適。特別適合油性頭皮；敏感性也可定期適度使用。

▲艾瑪絲 5α捷利爾去屑洗髮精（乾性頭皮屑），260ml，480元。

專為油屑和乾屑研發設計，其植萃不含藥成分減輕頭皮負擔、調理頭皮健康環境，是抗屑洗髮精的新選擇，溫和植萃配方更安心。

#同場加映

▲MOROCCANOIL 優油 頭。皮拉提斯 淨潤療程，建議療程售價2,000-2,800元。（ 依據沙龍定價）

MOROCCANOIL 特別為台灣市場量身打造，推出全新限定的沙龍護理——「優油 頭。皮拉提斯 淨潤療程」。不同於以往的摩洛哥經典香，全新推出的優油頭皮平衡系列，採用療癒系植萃香氛，以薰衣草、茶樹、佛手柑為頭皮舒緩、釋放壓力，專為亞洲潮濕悶熱氣候設計，日本配方搭配高效植萃與專業按摩手技，從「頭」開始徹底舒壓，讓頭皮煥然一新，清爽一整天。

不是也開始感覺頭皮油膩悶黏、異味難掩，甚至有掉髮、乾癢的狀況？這些其實都是「頭皮中暑」的警訊，也是現代人最常忽略的隱形危機！