Daniel Wong聯名「小公雞」潮流印花機能服！孫賢佑男神同款K-WAY登場

記者鮑璿安／綜合報導

設計師品牌Daniel Wong不斷展開跨界合作，這次進軍運動界，首度攜手法國運動經典品牌 Le Coq Sportif推出以「自由緯度 Free Your Style」為主題的全新聯名。Daniel Wong 團隊也親自操刀聯名快閃店，5月13日(二)至5月25日(日)在新光三越台北信義新天地 A11館1F登場，讓粉絲搶先入手聯名！





▲Daniel Wong聯名「小公雞」潮流印花機能服 。（圖／品牌提供）

此次聯名系列以街頭文化為靈感，重構 Le Coq Sportif 經典運動語彙，打造三大主題兼具潮流和性能的單品，涵蓋運動短褲、POLO衫等實穿品項，而Daniel Wong 擅長以印花講述風格故事，這次也打造創新的印花，大膽色塊與奔放筆觸，結合塗鴉精神重塑小公雞 LOGO；另也將墨水流動意向注入圖騰，迷幻的風格令人十分嚮往。

▲K-WAY為慶祝創立60週年，推出R&D 2025春夏系列 。（圖／品牌提供）





▲連帽運動衫 。（圖／品牌提供）

同時，K-WAY為慶祝創立60週年，推出R&D 2025春夏系列，靈感源自80、90年代運動美學，致敬品牌經典。系列包含風雨衣和休閒服飾兩大主軸，風雨衣延續1965年原創廓形，細節升級；休閒服飾主打復古運動夾克，採用再生尼龍面料、熱封接縫工藝，兼具潮流造型與機能。全球代言人Shownu也搶先演繹新品，穿著Oh FZ防水運動外套，帥氣破表。