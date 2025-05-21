洗完自帶清香！夏季必收「5款沐浴新品」　洗完連心情都療癒

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供

洗澡早已不只是清潔，更是舒壓、保養、美型的日常儀式。根據多項消費研究顯示，全球平均每人每日花在沐浴的時間約8～10分鐘，盤點話題沐浴產品，讓你洗完自帶清香，心情都被療癒了。

▲Miller Harris 晨曦朝露香氛皂，200g，980元。

晨曦朝露香氛皂則以明亮佛手柑交織馥郁迷人的迷迭香與沉穩岩蘭草，帶來振奮且層次豐富的嗅覺享受。香氛皂蘊含椰子油、橄欖油與有機乳木果油，能產生細緻豐盈的泡沫，溫柔潔淨肌膚，同時留下優雅迷人的香氣。

▲Melvita 粉紅胡椒美體沐浴露，200ml，780元。

Melvita將冰浴療法 × 植萃保養帶入日常，推出全新粉紅胡椒美體沐浴露，以創新法式沁涼洗浴概念，結合明星成分粉紅胡椒果油與天然薄荷精華複方，在家也能感受緊緻舒壓的清爽涼感香氛洗浴體驗。

▲Bamford木苔沐浴露，250ml，1,250 元。

溫和潔淨配方，蘊含蘆薈精華能舒緩日間的勞累，富含具保護膠原蛋白功效的抗氧化成分，清新潤澤。多種植萃精油交織出清新振奮的沐浴體驗，洗後膚觸滑嫩，細密的泡沫喚醒感官並帶來身心平衡的舒適感受。

▲Aesop 厄勒俄斯滋潤身體潔膚露，500ml，1,700元。

首款乳霜質地的身體潔膚露，可溫和潔淨肌膚，融合多種備受推崇的潤膚保濕成分與淨化植物萃取，令肌膚倍感柔軟、水潤、潔淨，同時有效舒緩乾燥，散發木質、辛香、草本交織的迷人香氣。

▲歐舒丹 接骨木橙花&蘭花沐浴膠，250ml， 900元。

蘊含接骨木花、橙花、香葵籽萃取及維他命E，在沐浴時散發溫柔細膩的芳香，讓人彷彿置身於晨曦微光中的花園，被淡雅迷人的氣息環繞，天然植物潔淨因子遇水即轉化為細緻綿密的泡沫，溫和潔淨肌膚，同時帶來柔潤保濕的呵護