夏姿「十種貴州苗繡」重塑經典玉鐲包！絕美龍紋、羽毛腰帶走進神話

記者鮑璿安／綜合報導

刺繡工藝一向是SHIATZY CHEN 夏姿・陳最引以為傲的技法， 2025 秋冬系列更是深入以刺繡為歷史根源的貴州苗族，以針線探尋出中西合璧的美學文化，日前搶先在Diamond Towers 台北之星舉辦預覽，《ET FASHION》也將眾多新季細節一次說跟你聽。





▲ 夏姿2025 秋冬系列深入以刺繡為歷史根源的貴州苗族，以針線探尋出中西合璧的美學文化，日前搶先在Diamond Towers 台北之星舉辦預覽 。（圖／品牌提供）

品牌創辦人王陳彩霞曾在多年前就實際到貴州當地考察，當時就留下深刻印象，而SHIATZY CHEN 夏姿・陳在上海的蘇繡工坊中也有一位來自貴州的繡娘，她返鄉於貴州設立專屬刺繡工坊，融合苗繡與蘇繡的雙重技藝，牽線之下促成了本季關於「無 邊」、10種苗繡運用的秋冬系列作品。





▲本季汲取中國貴州「十種苗繡」為靈感核心，除了展現品牌引以為傲的精湛刺繡工藝之外，也持續探討文化流動與身份重構所交織之美 。（圖／品牌提供）





▲秋冬開版圖騰更是亮點之一，引領世人走進神秘的苗族創世神話 。（圖／品牌提供）





▲經典包款通過10種苗繡綻放新生。（圖／品牌提供）

此次的開版圖騰更是亮點之一，引領世人走進神秘的苗族創世神話，「蝴蝶媽媽」是萬物的起源與創造者，其中包含龍、小蛇、老虎、蜈蚣等生靈，成為苗族先祖的象徵，而夏姿便將這些獨有的元素，以不同的苗繡手法進行詮釋，像是雕繡、盤線繡著重於立體度，讓動物栩栩如生攀爬在標誌性的玉鐲包、如意包上，而馬尾繡則強調線條感、錫繡更是苗族獨有，以精緻的金屬形塑出幾何紋理，猶如盔甲花紋，10大經典包款通過10種苗繡綻放新生。服裝細節中也同樣融入民族性，裙身採用更加中性的廓形，點綴上鈴鐺、羽毛以及刺繡工藝腰帶，可搭配膝上靴款進行搭配，表達強烈的夏姿美學。





▲Daniel Wong聯名「小公雞」潮流印花機能服 。（圖／品牌提供）

同時，設計師品牌Daniel Wong不斷展開跨界合作，這次進軍運動界，首度攜手法國運動經典品牌 Le Coq Sportif推出以「自由緯度 Free Your Style」為主題的全新聯名。以街頭文化為靈感，重構 Le Coq Sportif 經典運動語彙，打造三大主題兼具潮流和性能的單品，涵蓋運動短褲、POLO衫等實穿品項，而Daniel Wong 擅長以印花講述風格故事，這次也打造創新的印花，大膽色塊與奔放筆觸，結合塗鴉精神重塑小公雞 LOGO；另也將墨水流動意向注入圖騰，迷幻的風格令人十分嚮往。