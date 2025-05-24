LIFE經典／用MUJI現有產品「蓋房子」　塑膠水盆能當水槽用

▲巴黎設計工作室Studio 5.5與無印良品合作打造模組化住宅「Muji Muji 5.5 House」。（圖／翻攝無印良品官網）

記者蔡惠如／綜合報導

在經濟與環境壓力日增的時代，「住」的方式也在悄悄轉變。巴黎設計工作室Studio 5.5日前於2025米蘭設計周合作一項新嘗試-以無印良品既有產品改造而成的模組化住宅「Muji Muji 5.5 House」，打造出結合極簡、永續與高彈性的生活住宅。

這棟名為「Muji Muji 5.5 House」的模組化住宅由6個不同功能的模組組成，從家具到裝飾都使用無印良品的產品，以DIY方式重新拼構，例如以抽屜組裝成椅子、用收納盒蓋變成門片、把木盤變成層架，甚至把塑膠盆當成水槽。每個模組依據用途設計大小，從浴室、玄關、廚房、餐桌工作區、睡眠空間到種植香草的「庭院」一應俱全，呈現一個完整卻極簡的生活體系。

除了展示成品，設計師Claire Renard與Jean-Sébastien Blanc還公開12項改造物件的DIY圖解，讓民眾可在無印良品官網下載，其物件強調「本地製作、就地取材」，利用現成商品自行動手打造，避免不必要的生產與浪費。

這間住宅也被稱為「Manifesto House」，反映Studio 5.5一貫倡導的升級再造理念。他們認為設計不只是畫出一間漂亮的房子，更是創造一段段能組裝成家的「生活切片」。每一件家具、每一項設計，都是生活需求的延伸，簡約卻充滿彈性。

「Muji Muji 5.5 House」的設計靈感來自日式住宅，強調與自然共處的和諧感。模組結構不只可自由擴建或縮減，還融入許多永續元素，包括架高的地基防止地氣潮濕、回收紡織品製成的隔熱牆體、斜屋頂不僅反射陽光還能集雨，確保低碳足跡的同時，也提供舒適宜居的環境。

無印良品也表示，未來不排除將此設計導入商品化，成為繼2017年Muji Hut與2020年Yō no Ie後的全新模組住宅提案。Muji Muji 5.5 House體現「適度」與「自由」的對話。示範以最少的資源、最高的靈活性，提供了一種嶄新的生活可能，用現成品，自己動手，蓋出真正適合自己節奏的家。