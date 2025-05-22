敏感肌也能用！3款「溫和煥膚」推薦　恢復肌膚光滑透亮感

▲新一代煥膚保養講究「溫和」。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

肌膚黯淡無光，這時候不少人會「去角質」幫助肌膚拋光，但是拋光等於亮、酸類等於煥膚的傳統路線，現在有了更溫和且深入的方法，原來煥膚也可以溫和不刺激，盤點3款溫柔煥膚單品，讓你恢復嬰兒般嫩感。

▲Aseop 澄瑩亮采煥膚面膜，60ml，2,750元。

Aesop 首款運用「PHA 葡萄糖酸內酯」結合「BHA 水楊酸」的複合式酸類配方，同時加入使肌膚滋養的維他命 B、E、F，搭配植物精萃油則為配方帶來花香、木質與樹脂調的迷人香氣。水洗式面膜提供溫和煥膚，幫助淨化毛孔、去除肌膚顆粒感，同時注入深層保濕；使肌膚呈現平滑潤澤的膚觸。

▲專科淨荳煥膚修護精華，30ml，680元、專科淨荳煥膚修護凝露，50g，550元。

專科獨特超導水科技與舒緩修護配方，有效溫和煥膚、保濕潤澤、預防痘痘及肌膚暗沉、強化肌膚屏障，達到3重煥膚效果。實證一周有效抗痘、減少痘痘粉刺與臉上顆粒感，重現光滑嫩膚感。

▲綠藤生機 雙重淨透煥膚水，200ml，1,480元。

品牌從改善肌膚表面光線的「反射能力」與裡層的「透明度與吸收阻力」下手，表層光感管理以歐蓍草萃取為核心，不僅能自然促進角質代謝，更避免了酸類常見的脫皮或刺激，杜松莓萃取則協助肌膚代謝深色廢棄物，讓光線在肌膚表面展現更乾淨、協調的透亮感。