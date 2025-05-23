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Balenciaga聯名藍寶堅尼連車鑰匙都有！鬥牛標「超跑級Rodeo包」搶先看

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記者鮑璿安／綜合報導

搭上BALENCIAGA 跑車出發！品牌展開與義大利超跑Automobili Lamborghini 的重磅合作系列，在今年5月正式亮相，宣告以汽車美學融合 Balenciaga 的先驅時裝風格，想必已經讓雙方粉絲等不及入手，該系列從成衣、皮具、首飾和配飾一應俱全，連車鑰匙都幫你準備好了。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲秋季 25 系列的 Balenciaga 與Automobili Lamborghini 合作正式曝光 。（圖／品牌提供）

秋季 25 系列的 Balenciaga 與Automobili Lamborghini 合作正式曝光，備受矚目的服飾單品部分，不能錯過彰顯Balenciaga建築感設計語言的超大尺碼飛行員夾克，一系列賽車服風格的皮夾克、T-Shirt，印製上 2025 版 Lamborghini Temerario 美工圖案的錯視效果襯衫，雙方品牌的標誌性元素皆可一次擁有。包款則帶來了嶄新的 Rodeo、Hourglass、Explorer 和 Carrie，經典廓形不變，在中央飾有 Automobili Lamborghini 盾徽，猶如Lamborghini 「改行製包」一般吸睛，就算尚未擁有跑車也無妨，可以先從Temerario 遙控鑰匙的配飾單品開始入手，一次將高調奢華風格拉到最滿。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

這次也特別打造Balenciaga 主題塗裝版Lamborghini Revuelto 超級跑車，亮相巴黎、上海、紐約等主要門市，活動期間也可在店內獨家體驗Automobili Lamborghini Apple Vision Pro設備，探索新版Lamborghini Temerario 超級跑車，借助虛擬實境技術進入 Automobili Lamborghini 的世界。

同場加映

▲▼BV 。（圖／品牌官網、記者鮑璿安攝）

▲▼BV 。（圖／品牌官網、記者鮑璿安攝）

▲▼BV 。（圖／品牌官網、記者鮑璿安攝）

▲BOTTEGA VENETA全新的旅行香水完美登場。（圖／品牌官網）

想要隨時隨地在外出時刻也保有迷人香氣，BOTTEGA VENETA全新的旅行香水完美登場，細長的香水收納盒體現了品牌精緻工藝底蘊，金色瓶身設計靈感旨在讚揚經典的Intrecciato編織美學，迷人的紋理在手中形成完美的觸感。購買一組的品項內容物則包含了防塵套、金色Intrecciato金屬瓶身以及15ml空瓶乙個，另外可自行挑選15ml香水乙個，提供大家更換香水瓶，隨時補充旅行香氣。

關鍵字：

Balenciaga, 藍寶堅尼, 合作系列, 奢華, 品牌

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